Ça a été compliqué, oui. Cette action-là, elle m’a hanté la nuit, toute la journée de dimanche et même encore ce (lundi) matin. Je l’ai bien en tête. En général, c’est le genre d’action que je ne rate pas.

Une explication ?

J’ai bien anticipé une passe en retrait de Patrick (Verger). J’intercepte le ballon, je dribble le gardien et je me retrouve un peu excentré. Je reprends le ballon du pied gauche, mais je suis du côté droit et je pensais qu’un défenseur central me suivait. J’avais l’œil sur Collin. Par précipitation, dans mon élan, j’ai frappé directement et ça part dans le petit filet. J’étais seul, j’aurais dû donner une touche de plus. C’est à moi de bosser. Ce sont des petits détails régler. Il faut que je relève la tête.

En dehors de cela, vous livrez tout de même un bon match ?

Je pense. J’ai un assist et un but. Une reprise de la tête sur le piquet après 30 secondes. Et une frappe des 40 m que le gardien sort super bien.

Si c’est 1-3, Arlon ne revient pas dans le match ?

On ne peut pas dire cela. Ça reste une belle équipe. Mais à 1-3, c’est un autre match, c’est certain. Et nous, on met peut-être le 4e. Je me dis quand même que j’aurais pu mettre l’équipe à l’abri.

Ensuite, que s’est-il passé, avec ces trois bus concédés quasiment coup sur coup ?

On prend un coup au moral avec leur égalisation. Après, je pense qu’on joue trop bas. On a peut-être peur de prendre un troisième. C’est ce qui arrive. Et on est alors un peu désorganisé. Il y a de la frustration. Et eux, ça les a boostés. On les a trop laissés faire au milieu de terrain. Ils font la différence avec Adrien François et Arthur Hausman.

L’équipe a encaissé 14 buts en six matches, ça fait beaucoup ?

Oui, c’est sûr. On avait pour objectif de ne pas prendre trop de buts. Il ne faut pas refaire comme l’année dernière et devoir en marquer quatre ou cinq pour gagner. N’oublions pas, aussi, qu’on est une nouvelle équipe. On est à cinq ou six de l’année dernière. On a fait une super préparation, mais il y a encore des réglages à effectuer. Et il faut peut-être un peu plus de communication. Ce n’est que le début du championnat. On travaille bien aux entraînements. À un moment donné, ça va payer.

Vous restez sur un maigre 1/9. Votre coach Romain Olle-Nicolle parle d’un bilan comptable (8 points sur 18) catastrophique. Vous partagez son avis ?

Bien sûr. Si on veut jouer le haut de tableau, il fallait au moins 4/9 (contre Sart, Ethe et Arlon). Ça aurait été bien. Il faut gagner les matches contre les équipes de tête. Ce sont peut-être les points qui nous manqueront en fin de championnat pour jouer le tour final. Là, on se prend 4-0 (à Sart) et 5-2, ce sont des scores sévères, des défaites qui font mal. Mais la bonne humeur est toujours là dans le groupe. Et on a les capacités pour se réveiller. L’année dernière, on a fait un 2/21, puis on a commencé une très bonne série. Dans cette P1, tout le monde peut battre tout le monde. On a encore vu Harre-Manhay qui gagne à Sart, et Ethe qui bat difficilement Nothomb. On n’a joué que six matches. Le championnat est loin d’être fini. On doit renouer avec la victoire ce prochain week-end, contre Érezée. On n’a pas le choix. Et ensuite, il faudra enchaîner.

D’un point de vue personnel, vous êtes satisfait de votre début de saison ?

Au niveau des statistiques, j’ai 4 buts et 3 passes décisives, c’est pas mal. Je suis satisfait, oui, même si j’aurais pu en mettre deux ou trois de plus. Mais ce sont des face-à-face ou des arrêts de Leyder, Collin et Delmé. Ce sont de bons gardiens et ils font leur job aussi. Dans le jeu, j’ai encore quelques points à régler. Notamment le jeu de tête. Et le coach aimerait que je garde un peu plus le ballon dos au but, que je temporise, que je joue avec le milieu, en remise. Moi, j’ai toujours été habitué à jouer directement vers l’avant.

Votre compère de l’an dernier, Erwan Hoarau ne vous manque pas trop ?

Si, un petit peu. On s’entendait super bien. On se trouvait facilement, il avait une bonne vitesse. J’aurais été content s’il était resté un an de plus. Il est jeune, il a raison de partir et de tenter sa chance. Mais avec Yassin (Yakhlef) et Noah (Rodrigues), ça se passe bien. Ils ont le même style de jeu qu’Erwan. Ils sont percutants, rapides et adroits devant le but. Ce sont de très bons joueurs et ils se sont bien adaptés.