Lecerf nage entre bonheur total et attente angoissante

Il avait fallu attendre 115 ans pour qu’un Belge, Harm Vanhoucke, inscrive son nom au palmarès du Tour de Lombardie espoirs. C’était en 2016. Alec Segaert, lui aussi chez Lotto, l’avait imité l’an dernier. Dimanche, William Jr Lecerf leur a emboîté le pas, au prix d’une prestation des plus convaincantes de sa jeune carrière. Le coureur de Soudal – Quick Step s’est, en effet, permis de quitter le groupe des ténors pour filer aux trousses d’Archie Ryan et rappliquer dans l’avant-dernière bosse. "Le duo a rapidement creusé l’écart avant que l’Irlandais refuse de collaborer, explique William père. Junior n’a pas paniqué. Il a emmené le sprint de très loin pour conquérir la plus belle victoire de sa jeune carrière."