Le règne de Lempereur a débuté du côté de Libramont

Une phrase qui n’aurait jamais été prononcée voici un an à Libramont. "Cette année, nous avons une vraie cohésion. Quand une fille baisse la tête, tout le monde va la chercher pour l’aider à repartir de l’avant. L’an dernier, dans un cas de figure pareil, tout le monde aurait sombré, constate la pivot libramontoise. C’est un gros changement. Mais c’est bien plus agréable. Je peux vous dire que l’ambiance est au beau fixe."

Il faut dire qu’avec trois victoires en trois matches, Libramont déjoue les pronostics. "Nous avions à cœur de bien débuter, pour prendre de la confiance et parce que nous n’avons aucune envie de revivre une saison comme la dernière, où nous avons dû attendre le dernier match pour nous sauver", lance Léa Lempereur.

Peu utilisée l’an dernier, la jeune fille de 18 ans a pris nettement plus d’importance cette saison. "C’est vrai que l’an dernier, je ne jouais pas beaucoup. Et je n’étais pas spécialement en confiance, avoue celle qui suit des études en logopédie à Liège. Cette année, Logan m’a donné ma chance et j’essaie de la saisir. Je pense aussi que j’ai su élever mon niveau de jeu. Et fatalement, plus tu joues, plus tu prends de la confiance."

Elle combine toujours avec la P1

Même si elle est devenue un pion important de la R2, Léa Lempereur continue à jouer chaque week-end avec la P1. "Pour le moment, je tiens le coup, ce n’est pas encore trop contraignant. Il faudra voir si cela reste pareil au fur et à mesure que la saison avance, dit l’intéressée. L’an dernier, jouer en P1, cela me permettait de prendre du plaisir et de la confiance. Cette année, c’est peut-être moins utile, mais cela me fait du bien quand même. La P1, c’est davantage de l’amusement. Si je me mets plus de pression en R1 ? Un petit peu oui. Et je vois que c’est différent. Après un match de P1, je ne suis pas trop fatiguée. En R2 par contre, je tire la langue. Si je compte partir en Erasmus comme ma sœur et manquer quelques mois de compétition ? Oh non, pas du tout, ce n’est clairement pas dans les plans (rires) . De ce côté-là, nous ne sommes pas du tout les deux mêmes."