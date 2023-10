Famenne Ardenne Classic : "Une cale défaillante, à la fois bizarre et rarissime"

En cause, le bris d’une cale qui a contraint le coureur à déchausser et à pédaler sur une seule jambe, la gauche.

"La cale, c’est cette petite pièce en plastique qui est fixée sous la semelle de la chaussure et qui vient se loger dans la pédale. Elle se bloque quand le cycliste pose le pied sur la pédale", explique Boris Dron, l’ancien coureur professionnel, qui s’apprête à ouvrir son commerce de cycles à Marbehan.

"Ce qui s’est produit dimanche, c’est à la fois bizarre et rarissime, poursuit-il. Je sais que l’on se trouve ici face à un coureur surpuissant, qui ne doit pas être tendre avec son vélo, mais un incident de ce type ne doit jamais intervenir. À moins, bien entendu, que la cale ait été fendue ou abîmée. Cela se produit en cas de chute ou si le coureur met pied à terre pendant la course. "

"Arnaud casse toujours plus que les autres"

Gaëtan Bille, l’ancien vainqueur du Cérami, était présent à l’arrivée. Il partage les observations de son ancien coéquipier chez Wanty. "C’est très léger, une cale, mais ça résiste à une pression énorme, dit-il. De plus, ces matériels sont, évidemment, soumis à des contrôles intenses."

Philippe De Lie, le papa, qui a ausculté la pièce défaillante, corrobore ces propos. "La cale devait être abîmée, mais il est vrai aussi qu’Arnaud casse toujours plus que les autres, observe-t-il. Je me souviens qu’à 14 ans, juste avant le championnat de Belgique, il s’était pris deux soleils à la suite de problèmes de chaîne. Tout ça, parce qu’il avait réussi à plier le plateau (NDLR: la roue crantée qui se situe au niveau des pédales et fait le lien entre ces dernières et la chaîne). Forcément, aujourd’hui, avec ses 80 kg, le gamin développe encore une autre puissance. "

Celle qui lui a permis, dans un ultime effort, de propulser sur la ligne un vélo devenu presque incontrôlable, pour le plus grand bonheur d’un public tout acquis à sa cause, à commencer par Laurent Mars, son ancien mentor. "Il nous a procuré une fameuse frayeur au bout d’une prestation inouïe, résume-t-il. Mais ce qui est sûr, c’est que je ne rachèterai jamais son vélo au terme d’une saison… "