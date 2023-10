Basket (P1): les Rullots trébuchent une première fois à Saint-Hubert B

"Saint-Hubert n’a pas été exceptionnel, indique le coach Mathieu Fivet. C’est surtout Rulles qui a été infecte. De ma vie de coach, j’ai rarement vu un pourcentage aussi faible aux tirs. On doit être entre 10 et 20% de réussite. C’était pathétique. Au début de la 2e mi-temps, on joue bien collectivement et on se crée beaucoup de shoots ouverts, mais on n’en met pas un. Ensuite, on retombe dans nos travers et c’est le château de cartes. Tout le monde s’est écroulé."

Du côté de Saint-Hubert B, le coach Antoine Noël ne s’emballe pas. "Cela a été une mauvaise première mi-temps de la part des deux équipes, dit-il. Puis après le repos, on a élevé notre niveau de jeu et Rulles pas. On a mieux joué en défense et plusieurs paniers de Crabbe et Burton nous ont libérés. On a très bien défendu, mais Rulles a excessivement mal shooté. C’est une équipe de shooteurs et ils ont eu des shoots ouverts, mais ce n’est pas rentré. S’ils réussissent deux, trois shoots pour commencer la 2e mi-temps, ça aurait été plus serré. Je trouve qu’ils ont lâché assez vite au début du dernier quart-temps. Ils n’étaient pas dans un bon jour. Cela ne change rien pour la suite. Pour moi, Rulles sera en play-off et a une carte à jouer. "

Sans Noël à Arlon

Et voilà Saint-Hubert, le champion en titre, avec un 3/3 au compteur, l’une des quatre équipes toujours invaincues de la série (avec Arlon, Chantemelle et Athus). "Je suis agréablement surpris, surtout qu’on a déjà affronté Neufchâteau et Rulles, glisse Antoine Noël. Après notre belle victoire à Neufchâteau, cela confirme qu’on est là. Mais je suis déçu pour le week-end prochain. On va à Arlon dimanche après-midi et on sera certainement déforcé, et moi, je ne pourrai pas coacher, je vais jouer à Belgrade (avec l’équipe de régionale)."