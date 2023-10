Aurélien Boizet est passé des trois supporters de Poupehan au chaudron de Bouillon

"Qui pourrait nous reprocher d’avoir joué le coup à fond en Coupe ?"

Après une grosse préparation et un excellent parcours en Coupe, où la qualification pour les demies est en poche, Bouillon cherche donc son second souffle. "Mais peut-on nous reprocher d’avoir voulu jouer le coup à fond sur les deux tableaux, questionne Aurélien Boizet. Peut-être que nous en payons le prix maintenant, mais nous n’allions pas commencer à lever le pied. Et rien n’est encore fait en championnat. Nous n’avons joué que six matches, cela ne sert à rien de tout remettre en question. Je suis persuadé que quand nous retrouverons nos forces vives, Bouillon ira de l’avant. Et ce n’est pas parce que nous n’avons que sept points que nous mettons un terme à nos ambitions de jouer le haut du tableau. Libin ? C’est très fort. Nous les avons joués en Coupe et en championnat. À chaque fois, j’ai trouvé que c’était costaud. Ici, nous n’étions plus habitués à perdre depuis un an maintenant. Mais il existe une différence entre la P3 et la P2 et il va falloir mettre les bouchées doubles."

Ce samedi, c’est un derby face à Corbion qui est au menu. Un derby qui s’annonce chaud et qui devrait se disputer devant une belle chambrée. Un match qui se disputera sans Guillaume Robinet, suspendu. "C’est un match que tout le monde a hâte de jouer. Aussi bien pour l’aspect derby que pour l’aspect sportif, juge l’ancien défenseur de Poupehan. Nous devons casser cette spirale négative et rebondir. Jouer devant du public ? Ah, je peux vous dire que cela nous change de Poupehan (rires). C’est vraiment agréable. On sent qu’il existe une vraie solidarité dans tout le club. Même en déplacement, le public nous suit."