Je suis passé par beaucoup d’émotions. C’est la première fois que je marque un triplé. Et surtout ce dernier but en fin de match, c’est une sensation incroyable. J’étais surtout fier pour l’équipe. On a été chercher ces trois points de manière collective. Nous avions réalisé une mauvaise prestation face à Bourdon. Il fallait vraiment réagir. C’est une victoire qui fait du bien.

Vous pensiez que c’était perdu, avant d’ouvrir le marquoir de votre équipe ?

Non, pas du tout. On sait que, dans cette série, tout le monde peut battre tout le monde. Et on connaît la difficulté du déplacement à Halthier. Malgré les deux buts, on a continué à se battre sur chaque ballon et il est vrai que le but qu’on a inscrit nous a boostés. Toute l’équipe y a alors cru pour aller jusqu’au bout.

Vous avez démontré qu’il y avait des ressources dans votre groupe ?

Oui, bien sûr. C’est vraiment une bande de potes, soudés. Quand je suis arrivé (NDLR: il est à Waha pour la 2e année après une formation à La Roche et une première expérience à Heyd), je ne pensais pas recevoir autant de bienveillance et de bonne entente. Nous sommes les premiers à déconner, mais aussi à être sérieux quand il le faut. Quand tu as onze potes qui se battent sur le terrain, tu ne peux que te mettre au diapason. C’est là qu’on trouve les ressources pour faire des résultats.

Waha peut-il viser la colonne de gauche, voire le tour final ?

Pourquoi pas, même si on ne s’est pas vraiment fixé d’objectif en début de saison. On veut avant tout jouer pour le plaisir, mais on est des compétiteurs. On aime gagner. Cependant, on sait qu’il y a des grosses équipes comme Bastogne, Nassogne, Marloie B ou Gouvy B, mais aussi Aye ou Givry. Et même des surprises. À présent, tout est possible pour nous aussi. On voudrait d’abord passer une saison tranquille. L’an dernier, on n’est finalement passé pas si loin du tour final. Cela doit être spécial à jouer. Mais ce ne serait que du bonus

Vous avez connu la P1 avec La Roche à 17 ans. Est-ce que vous espérez rejoindre des échelons supérieurs dans les prochaines saisons ?

Je veux avant tout prendre du plaisir et avoir du temps de jeu, pour pouvoir apporter à mon équipe. Depuis tout petit, mon objectif est d’aller jouer le plus haut possible. À moi de faire le nécessaire pour progresser. Mais pourquoi pas aller plus haut ? J’espère aussi bien figurer dans le classement des buteurs. Cela pourrait être un objectif: c’est une motivation supplémentaire.