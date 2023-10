Un sur dix-huit, rien ne va à Marloie où Martinet évoque un manque d'envie

Dimanche, Marloie a, de nouveau, dû courir après le score à la suite d’une entame de match catastrophique . "Ce n’est pourtant pas faute d’insister là-dessus à l’échauffement et dans le vestiaire, peste Sylvain Martinet. Après deux minutes, Mormont hérite déjà d’une grosse occasion parce que notre placement est affreux. Quand nous avons commencé à jouer, nous avions déjà deux buts de retard. Nous ratons le coche en fin de première période. Nous avons quelques occasions et nous recommencions à bien jouer au football. Mais pour le reste, il ne faut rien retenir. Quand Mormont a pris rouge, j’ai cru que cela allait être plus facile. Mais nous avions l’impression que l’équipe à dix, c’était la nôtre."

Si Marloie faisait l’unanimité pour son jeu chatoyant lors du dernier exercice, cette année, on s’ennuie en Famenne. "Est-ce que c’est maintenant qu’on se rend compte de toute l’importance qu’avait Édouard Dehon ? Je dirais que nous nous rendons compte que nous avons eu des pertes importantes, juge le défenseur marlovanais. Doug savait garder un ballon et amenait son expérience, mais nous avons aussi transféré des joueurs qui ont un profil pareil. Avec des Mohimont et des Devresse, l’expérience, nous l’avons. Moi, je pense surtout que ce sont les départs de Micha et de Dessart qui font mal. Ils avaient la faculté de provoquer sur les flancs et d’amener de la folie. Je trouve que c’est ce qu’il nous manque pour l’instant."

Ce dimanche, c’est un déplacement à Aywaille qui est au menu. Un voyage qui ne réussit généralement pas aux Marlovanais qui ont été battus chez les Aqualiens lors des deux dernières saisons . "Mais je sais que, si Marloie est à 100%, notre équipe peut battre tout le monde, commente Sylvain Martinet. De toute manière, nous pensions avoir un calendrier favorable pour débuter. Résultat, nous avons pris un point en six matches. Nous devrons donc engranger face à des équipes qui, sur papier, sont plus costaudes."