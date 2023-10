Titulaire face à Ethe, Hugo Jung a réussi son baptême du feu en P1 avec Nothomb

Du haut de ses 22 ans, celui qui débute sa quatrième saison à Nothomb a connu son baptême du feu en première provinciale. "J’étais un peu stressé, mais j’ai vraiment essayé de me dire qu’il s’agissait d’un match comme un autre. Je n’ai pas voulu me mettre trop de pression, raconte Hugo Jung. Je suis content de ma prestation, mais j’aurais évidemment préféré rentrer à la maison avec un point. Nous ne l’aurions pas volé car notre prestation collective était vraiment aboutie. Mais bon, Nathan Collin est passé par là. C’était mon équipier à Saint-Mard, je le connais et je sais qu’il est très vif. Il l’a encore prouvé dimanche. J’essaye de vite sortir, mais il place le cuir dans le petit filet et c’était imparable."

Sa titularisation, Hugo Jung l’a apprise vendredi, au moment de recevoir la sélection de Stéphane Carlier. "Le staff m’a toujours dit que si je continuais à travailler, j’allais recevoir ma chance, raconte Hugo Jung. Maintenant, je ne savais pas quand elle allait arriver. Je ne m’attendais pas spécialement à ce que cela arrive cette semaine. Pendant les entraînements du mardi et du jeudi, je n’avais pas spécialement senti que les choses allaient changer. Après, comme l’équipe sortait d’une moins bonne performance, le coach a sans doute voulu changer certaines choses. Nothomb a retrouvé une solidité défensive ? Je n’ai pas envie de juger les autres matches, comme je n’étais pas sur le terrain. Je peux juste dire que dimanche, nous avons travaillé les uns pour les autres."

"Le club m’avait prévenu qu’un gardien allait arriver"

Titulaire incontestable l’an dernier, Hugo Jung a donc vu Julien Jacquet débarquer à Nothomb cet été. "Mais le club m’avait prévenu qu’un nouveau gardien allait arriver, dit-il . J’avais répondu que c’était ok pour moi. Le coach m’a dit qu’il comptait encore sur moi, mais qu’il n’allait pas me promettre une place de titulaire. Que nous partions sur le même pied d’égalité avec Julien Jacquet et Lucas Bonetti. Comment j’ai pris le fait de voir Julien être titularisé pour le premier match ? J’étais un peu surpris, mais nous avons eu une discussion et le staff a jugé que Julien était plus performance à ce moment-là de la saison. Je l’accepte. J’ai continué à bosser et cela a porté ses fruits."

Hugo Jung est aussi allé chercher du temps de jeu en B. "Mais deux matches seulement, précise le gardien. Nous effectuons une tournante. Nous sommes trois gardiens pour deux places, donc, fatalement, chaque week-end, un gars reste sur le carreau. Ne pas jouer le week-end, je vous avoue que cela m’a fait bizarre car je n’étais plus habitué à cela. Au début, c’était difficile de l’accepter, mais je n’ai pas commencé à râler. L’ambiance entre les gardiens ? Elle est très bonne. Nous ne nous tirons pas dans les pattes, nous travaillons pour que tout le monde progresse. "

Formé à Arlon jusqu’à ses 16 ans

Auteur d’un bon match à Ethe, Hugo Jung devrait, sauf surprise, être confirmé comme titulaire pour la venue d’Arlon samedi. Un adversaire que le gardien a hâte de rencontrer.

"Mais je dois montrer cette semaine que je mérite de jouer. Ce n’est pas parce que j’ai bien joué dimanche que ma place est acquise. Il faut se remettre en question et bosser aux entraînements, lance Hugo Jung. Arlon ? C’est là où j’ai effectué la majeure partie de ma formation. J’ai joué dans le chef-lieu jusqu’à mes 16 ans. J’évoluais avec des garçons comme Antoine Méloni ou Dorian Daoust. Mais finalement, de cette génération, quasiment personne n’a percé à Arlon. Les joueurs se retrouvent un peu à gauche à droite, dans les autres clubs de la région. Mon départ pour Saint-Mard ? Le club gaumais me proposait une place en U21 et un poste de doublure en P2. C’était une bonne opportunité à saisis. J’ai beaucoup appris là-bas avec Philippe Gomrée et Sébastien Cognart, deux gars que je vais croiser en moins d’une semaine."