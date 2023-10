Soyer (Vaux-Noville): "Attention à ne pas devenir le Vesqueville de P1"

Cinq buts contre Nothomb, quatre contre Houffaloise, Messancy et Libramont. De toute évidence, tous les boulons ne sont pas serrés dans l’arrière-garde novilloise. Avec vingt buts encaissés en six journées, elle est la plus perméable de la série. "Il faut faire attention à ne pas devenir le Vesqueville de P1, sourit Anthony Soyer, pour dédramatiser. Comment j’explique cette fragilité ? D’abord, par le manque de réussite. On sent qu’on est dans une spirale négative, on prend au moins un but de carnaval chaque week-end. Contre Harre, Roberty met une volée venue d’ailleurs. Contre Libramont, sur le but du 1-3, le tir est dévié et le ballon roule à deux à l’heure dans les filets. Il y a des choses sur lesquelles on n’a pas d’emprise. Mais cela n’explique évidemment pas tout." Sans jeter la pierre à son jeune gardien Romain Lambert, Anthony Soyer regrette l’absence de Kévin Wauthy: "On ne peut pas incriminer Romain, mais l’expérience de Kévin nous ferait du bien. Malheureusement, il n’est pas près de revenir. Les infiltrations n’ont pas réglé ses problèmes de dos et il devra peut-être passer sur le billard."