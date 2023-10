Romain Lefort ne le cache pas, il revit à Longlier

En attendant, avec quatre unités, Longlier reste englué dans les profondeurs du classement. "Nous avions bien commencé, en prenant quatre points sur les quatre premiers matches en jouant des grosses cylindrées, observe l’ancien joueur de Libramont . Mais ici, en s’inclinant deux fois de suite face à des concurrents directs, cela plombe le bilan. Après, à la différence de la semaine dernière face à Wanze, je pense que nous avons eu une bonne réaction. Il faut continuer à travailler et continuer à jouer comme nous avons su le faire ce samedi. Au moins, nous n’avons pas eu peur de produire du jeu. J’espère maintenant que les points vont suivre."

"Une passe à cinq mètres, c’était un coup de couteau dans le dos"

Contrarié par un souci aux côtes en début de saison, Romain Lefort est revenu en pleine possession de ses moyens. Et cela s’est vu puisque le Français a été assez actif sur son flanc. "Je pense avoir apporté offensivement et avoir effectué le boulot derrière, même si j’étais un peu fatigué, avoue Romain Lefort. En début de saison, j’ai mordu sur ma chique. Je pense notamment au déplacement à Marloie où je souffrais le martyre. Effectuer une passe à cinq mètres, c’était comme recevoir un coup de couteau dans le dos. J’ai donc fait l’impasse contre Sprimont avant de revenir. Ici, depuis jeudi soir, cela va mieux."

En attendant, après six matches, Romain Lefort affiche 420 minutes de jeu. L’an dernier, avec Libramont A, sur toute la saison, l’ancien borquin facturait 571 minutes. "J’ai quasiment plus joué en un mois que pendant un an, ironise Romain Lefort. Je revis cette année. C’est bien plus agréable. J’ai eu une année plus que compliquée à Libramont. Je voulais retrouver un club qui me considère à ma juste valeur et un coach qui me donne ma chance. J’ai trouvé cela à Longlier. J’avais connu ce niveau avec Bertrix lors de ma première saison en Belgique. J’ai toujours dit que je voulais retrouver la D3. Avec Saint-Hubert, cela n’a pas marché. J’y suis arrivé avec Libramont, mais je n’ai pas eu ma chance. Cette année, j’ai trouvé un club et un coach qui me veulent, c’est donc plus facile. Si le Longlier de cette année est plus fort que le Libramont de l’an dernier ? Il est en tout cas beaucoup plus compact."