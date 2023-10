Joël Roberty (Harre-Manhay): "Chez nous, pas question de laisser cramer dix saucisses"

Je pense qu’on a vu un match de D3, avec deux belles équipes. La pièce pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Si nous avions été dans une spirale négative, nous aurions probablement perdu ce match. Là, le ballon roule pour nous. Mais je ne veux pas qu’on parle de "chance" pour autant. Quand on sauve deux ballons sur la ligne, ce n’est pas de la chance. C’est de l’envie. Le tacle de Toussaint pour empêcher le ballon de rentrer symbolise parfaitement notre victoire. Le garçon a commencé sur le banc pour la première fois. Il aurait pu faire la gueule. Eh bien non, il est monté avec la rage et il s’est arraché pour empêcher Sart de réduire l’écart à la 92’.

Votre fils Jérôme dit qu’il s’agit, "de loin", du meilleur match de Harre-Manhay cette saison. D’accord avec lui ?

Oui. Des prestations pareilles, on n’en voit pas dix dans une saison. C’était une véritable propagande pour le football. On est content d’avoir gagné, mais je pense que le spectateur neutre s’est bien amusé, lui aussi.

Surpris de voir votre équipe en tête après six journées ?

Pas tant que ça. Je ne vais pas dire que nous avions un calendrier favorable, parce qu’aller gagner à Nothomb ou à La Roche n’est jamais facile, mais nous n’avons pas encore rencontré les grosses cylindrées de la série hormis Sart et Libramont, qui a joué une heure à dix. Il faut rester les pieds sur terre, ne me parlez pas de titre, ni même de Top 5.

Quelle équipe est assurément plus forte que le Harre-Manhay de samedi soir, en P1 ?

Arlon, Oppagne, Sart, Ethe, Libramont… C’est du costaud. Ne commençons pas à nous prendre pour des Américains parce que nous sommes en tête après six journées. Dans un championnat, toute équipe connaît des hauts et des bas. Nous n’avons pas encore connu notre creux alors que celui d’Oppagne est, peut-être, déjà derrière lui. Ethe, de son côté, ne fait pas trop parler de lui, mais il demeure invaincu et c’est en gagnant des matchs 1-0 ou 2-1, comme le font les Cassidjes en ce moment, qu’on décroche un titre.

C’est, aussi, ce que fait Harre-Manhay depuis le début de championnat…

C’est vrai qu’on prend très peu de buts (3 en 6 matchs) et qu’encaisser peu, en général, permet de bien figurer au classement. Mais la route est encore longue.

On vous dit très ambitieux. La D3 vous trotte déjà dans un coin de la tête ?

Tout le monde sait que je ne suis un amoureux de la D3. Mais Harre-Manhay n’a ni le noyau, ni les moyens, ni les installations pour monter actuellement. Avec la future réforme et la création de la D1 ACFF, il y aura probablement des places à prendre en D3 la saison prochaine. Mais c’est encore trop tôt pour nous. Nous n’avons pas encore le standing de Gouvy, Meix, Mormont ou Longlier… Mais nous y travaillons. On fait grandir le club, petit à petit.

On a plutôt envie de dire "à grand pas". Harre évoluait encore en P3 en 2019-2020...

C’est vrai qu’on est quasiment reparti d’une feuille blanche en 2017, après la fusion. Les couleurs du club font encore débat aujourd’hui, entre les gens de Harre et ceux de Manhay, mais cette union était indispensable pour permettre aux deux clubs de survivre. Guy Huet a eu cent fois raison en appelant les deux camps à rassembler leurs forces. On a recommencé sans argent, avec des champs en guise de terrains. Certains diront que j’exagère, mais les joueurs, aujourd’hui, il leur faut des billards. Que le terrain soit vert ne suffit plus. C’est pourquoi nous avons travaillé nos surfaces de jeu. Nous avions des terrains de P3 au départ, nous en avons fait des terrains de P2, puis de P1. Il est toujours plus facile d’attirer des joueurs avec un bon terrain. Quand tu arrives à Oppagne ou à Houffalize pour discuter, tu as envie de signer rien qu’en voyant la pelouse.

Ludovic Lejeune comparait Harre-Manhay à l’Olympique de Marseille, samedi soir, après le match. Faut-il comprendre que la température peut vite monter, si l’équipe aligne trois ou quatre contre-performances ?

Comme Ludovic l’a dit, le club est dirigé par des passionnés. Guy Huet, Marc Pottier et moi ne sommes pas les plus faciles à vivre, parce que quand quelque chose ne va pas, nous ne tergiversons pas, nous mettons le doigt dessus immédiatement. Et c’est ce qui permet au club d’avancer. Diriger un club, c’est essayer de mettre la bonne personne à la bonne place. Pas question que le mec qui cuit les saucisses en laisse cramer dix. Pas plus qu’on n’accepte que le terrain soit mal tondu ou tracé à moitié. On ne laisse rien au hasard.

Officiellement, vous êtes le directeur sportif du club. Mais vous êtes un peu le T3 de Ludovic Lejeune également, non ?

Je n’interviens pas dans la composition de l’équipe, mais je m’implique beaucoup, oui. Je discute énormément avec le staff et avec Raphaël Maréchal, que je considère comme un connaisseur. Et, sauf réunion pour le boulot, je passe à tous les entraînements. Il me paraît important de me tenir au courant de ce que font les joueurs. Si un mec est blessé, je veux le savoir. Il y a deux choses dans lesquelles je me suis toujours impliqué à 100%: le boulot et le football.