Blessé, Muse Murtezi veut régler ses comptes avec Joël Roberty "entre quatre yeux"

"Je vis le match comme un supporteur"

Comme nous l’écrivions dans notre édition d’hier, Joël Roberty a crié ceci à ses joueurs en première période, alors que Muse Murtezi était au sol: "Mettez-lui une semelle pour de bon ! Il va faire ça (NDLR, sous-entendu, simuler) tout le match. Couchez-le une bonne fois ! Il est en train de pourrir le match".

Le dirigeant nordiste, qui n’est pas du genre à laisser sa langue en poche, y compris pendant les matchs, revient à froid sur cet épisode: "D’abord, je tiens à dire que Muse Murtezi est un très bon joueur. Mais samedi soir, il reculait sans cesse dans le jeu pour venir provoquer des fautes et simuler. M. Rode (NDLR, auteur d’une très bonne prestation à nos yeux) tombait dans le panneau à chaque fois. Je n’ai pas demandé à nos joueurs d’aller lui casser la jambe, mais d’aller lui mettre un bon coup d’épaule pour qu’il arrête d’en rajouter et de tomber pour rien. Après, peut-être que je me trompe. Je vis le match à fond comme un supporteur. S’il est blessé, je lui souhaite un bon rétablissement, ce n’est pas du tout ce que je souhaitais."

Ces bons vœux ne suffiront pas pour calmer l’artiste sartois, qui entend régler ses comptes "entre quatre yeux" avec Joël Roberty. "J’ai la haine, lance Muse Murtezi. Que je rate deux ou trois matchs, passe encore. Mais là, je suis en arrêt de travail pour quinze jours (NDLR, il est facteur), avec une attelle et des béquilles, tout cela parce que Roberty a excité le bazar. Si je perds mon boulot, ce n’est pas lui qui va payer mon salaire, ni nourrir mes deux enfants. Je peux accepter l’impact physique, je peux accepter le trash-talking, mais il y a pour moi des limites à ne pas dépasser. Et quand on incite ses joueurs à casser un joueur de l’équipe adverse, on dépasse ces limites. Ce n’est plus du football. Je n’ai pas réagi pendant le match parce que je savais comment cela allait se passer. C’est moi qui allais être sanctionné. Et après la rencontre, je l’ai eu dans mon champ de vision plusieurs fois, mais je me suis dit"Reste tranquille". Je ne compte cependant pas en rester là. La prochaine fois que je le verrai, je lui demanderai de me répéter en face, en me regardant dans les yeux, ce qu’il a crié le long du terrain. On verra s’il assumera. Il fait peut-être peur à certains, mais pas à moi."

"Je ne suis pas Beckham, ni Ronaldo"

Victime de trois ou quatre fautes en première période, Muse Murtezi n’en veut pas au garçon qui l’a blessé. "Il n’y avait aucun problème sur le terrain, dit-il. Un gars comme Prévot, c’est la grande classe. Il fait une faute, il te tape dans la main et c’est terminé. Je n’en veux qu’à Joël Roberty, qui a tout fait pour exciter ses joueurs. Un gars pareil n’a rien à faire autour d’un terrain. Seules les crapules tiennent des propos pareils pendant un match de foot. Heureusement qu’il ne joue pas la Ligue des champions. Je pense être un élément important dans l’équipe de Sart, mais je ne suis qu’un bête joueur de P1, je ne suis pas Beckham, ni Ronaldo. Quinze jours plus tôt, contre Messancy, Monhonval avait pour mission de me marquer à la culotte. Il n’avait pas cherché à me casser pour autant."

"Pas candidats au titre"

Sart n’a pas seulement perdu Muse Murtezi pour plusieurs semaines, samedi soir, il a aussi laissé filer le leadership dans la besace de son adversaire. Mais le technicien kosovar donne rendez-vous en mai aux Manhaydois. "Ils ont joué avec leurs armes, en mettant beaucoup d’impact physique, et comme nous sommes trop gentils, nous ne leur avons pas rendu les coups, dit-il. Il s’agit de notre première défaite dans ce championnat, mais Harre-Manhay n’est pas la meilleure équipe que j’ai vue. Qu’ils restent humbles. Oppagne, que nous avons battu, me semblait plus costaud. La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et c’est en fin de saison qu’on fera les comptes. Des équipes comme Ethe et Libramont auront leur mot à dire. Nous ? Nous visons le Top 5 ou une tranche. Nous ne sommes pas candidats au titre. Mais je ne peux cacher que nous avons de la qualité. Quand tu peux laisser des garçons comme Shabani, (Pierre) Lejeune et Kosso à la maison, c’est qu’il y a du potentiel. Voici quelques saisons, Sart avait douze ou treize joueurs de P1 et quand il y avait des absents, il fallait bricoler. Maintenant, nous avons 16 ou 17 joueurs de qualité."

Et Muse Murtezi de rappeler que Sart avait ramassé une bonne claque à Gouvy (3-0) la saison dernière, plus ou moins au même moment. "On s’était très vite relevé", rappelle-t-il.

Si Harre-Manhay et Sart terminent à égalité de points et de victoires à la première place en fin de championnat, plutôt qu’un test-match, le CP pourra proposer un "octogone" à Joël Roberty et Muse Murtesi. Spectacle garanti !