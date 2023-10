Le Virtonais Aymeric Ahmed, de la lune à la lumière ?

Vif et mobile, doté d’un bon volume de jeu et d’un dribble qui a souvent contraint les défenseurs anversois à commettre une faute, prompt pour s’infiltrer vers le rectangle adverse, le joueur arrivé en toute fin de mercato au Faubourg et prêté pour un an par Strasbourg, n’est pas passé loin d’un premier but et aurait dû être crédité d’un penalty. Il ne lui aura finalement manqué qu’un peu de lucidité supplémentaire dans ses derniers gestes pour signer un départ idéal.

"C’est un aspect de mon jeu que je dois améliorer, effectivement, commente-t-il. J’ai savouré cette première titularisation devant un public qui nous pousse à aller de l’avant et dans une ambiance très familiale."

En parlant de famille, la sienne était présente au stade Yvan Georges pour l’occasion. Son père, sa mère et son petit frère qui, lui, a opté pour le basket-ball. Ils sont tous venus de Bussy-Saint-Georges, là où ils résident, en région parisienne. Et là où Aymeric a passé son enfance avant de rejoindre le Racing de Strasbourg qui l’avait repéré en sélection de la Ligue de Paris-Île-de-France. "Je suis né en France, précise le joueur virtonais. Mon père aux Comores et ma mère à Toulon. Mais elle est comorienne aussi. Une grande partie de ma famille réside aux Comores ; je m’y suis souvent rendu."

Archipel de 870 000 habitants, formé de quatre îles situées à mi-distance entre le Mozambique et Madagascar, cette ancienne colonie française, surnommée Îles de la Lune, a son équipe nationale de football, reconnue par la FIFA depuis 2005 seulement. Celle-ci a connu son heure de gloire lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 2021 quand, après avoir battu le Ghana, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale face au pays organisateur, le Cameroun. Un match perdu sur le score de 2-1 seulement, qui a créé un véritable buzz dès lors que les Comores ont dû aligner un joueur de champ entre les perches, les trois portiers étant atteints du Covid.

Une sélection puis le ménisque

Cette équipe, Aymeric Ahmed a pu l’intégrer il y a un an. Sur le banc face à la Tunisie, il a pu monter au jeu pour une vingtaine de minutes face au Burkina Faso. Depuis lors, il n’a plus été appelé, mais il faut dire qu’il a été freiné par les blessures durant sa dernière campagne, avec l’équipe B de Strasbourg (National 3). Au point de ne plus prendre part qu’à deux rencontres après son retour de sélection. "J’ai été opéré du ménisque en mars, ajoute-t-il. Quand j’ai été rétabli, les vacances débutaient."

Il a rejoué 11 minutes fin août, contre l’US Sarre-Union, avant d’être prêté à Virton. "Je voulais un club qui me corresponde, dit-il, et je crois que je suis servi à Virton. C’est un bon choix pour m’aguerrir et revenir plus fort à Strasbourg où j’espère m’imposer un jour. L’équipe nationale ? Je n’y pense pas pour l’heure. Je me concentre d’abord sur ma tâche à Virton."

Travailler d’abord dans l’ombre avant d’entrer dans la lumière. Quand on vient des Îles de la Lune, on doit forcément savoir ce que cela signifie.