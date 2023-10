Mézague 7 Une première sans danger, mais un placement et des gestes qui rassurent.

Droehnle 8 Tranquille, précis, auteur d’un but libérateur et tout près d’en inscrire un autre.

Lesquoy 7 Sans véritable opposition digne de ce nom, il n’a cessé d’arpenter son flanc gauche, multipliant les centres, surtout au second acte.

Namri 7 Il retrouvait un poste de titulaire et il a montré qu’il le méritait. Intransigeant et précis en reconversion.

Guillaume 7 Un gros volume de jeu, des passes précises et un assist.

Mokdad 8Il confirme de semaine en semaine, jouant proprement et régulièrement vers l’avant. Plus le match avançait, plus il semblait à l’aise.

Ahmed 7 Une première titularisation prometteuse. Un gros volume de jeu, beaucoup de disponibilité et des incursions régulières dans la surface depuis son poste de numéro 10. Il doit encore gagner en lucidité dans son dernier geste. Il aurait dû aussi bénéficier d’un penalty.

Ilunga 5 La petite déception de la soirée. Après un très bon début de championnat, il marque un peu le pas. Posté cette fois sur le côté gauche et plus dans l’axe.

De Almeida 7 Le nouveau papa monte clairement en puissance. Plusieurs bons centres, des initiatives assez créatives et un joli but d’ouverture.

Mboyo 6 Il s’est ménagé quelques occasions, il a de nouveau été utile en point d’appui, mais il lui a manqué ce petit coup de rein pour faire plus nettement la différence devant le but.

Gomes 7 Une demi-heure de jeu pour inscrire un but et donner un assist.