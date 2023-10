Aurélie Defnet revient sur le premier succès des volleyeuses de La Roche: "J'avais mal aux jambes dimanche"

Ce samedi, les Rochoises ont dû batailler. Menées une manche à rien, les filles du président Vincent ont su inverser la tendance notamment grâce à un troisième set spectaculaire (30-28). "Aucune équipe n’avait envie de perdre. Nous avons joué notre vie sur chaque ballon. Je peux vous dire que les rallyes ont été nombreux. Nous avons un peu manqué de percussion à l’attaque, juge Aurélie Defnet. La rencontre a duré plus de deux heures, il était temps que cela se termine car physiquement, cela devenait difficile. Je ne vous cache pas que dimanche matin, en sortant du lit, j’ai bien senti que les muscles avaient travaillé (rires)."

"Hanne, elle a de l’or dans les mains"

Si le physique n’est pas toujours le point fort de La Roche, les Rochoises compensent avec une hargne et un esprit d’équipe à montrer dans les écoles. "C’est vraiment notre force. La cohésion dans l’équipe est extraordinaire, analyse Aurélie Defnet. Nous sommes toutes des plus anciennes qui viennent au volley pour nous retrouver et prendre du plaisir. Les ambitions sportives ? Passer une belle saison et se maintenir. Car la Promotion, c’est vraiment le niveau qui nous convient le mieux."

Avec l’arrêt de Manon Delogne, Aurélie Defnet a repris la distribution. "L’an dernier, je jouais déjà un peu à cette place, en alternance avec Manon, confie l’ancienne joueuse de Champlon. Mais ici, quand il faut tenir tout le match réserve et tout le match première, cela fait beaucoup. Heureusement, nous faisons appel à des filles de P1 afin de pouvoir un peu souffler. Et puis, le retour d’Hanne Clayes fait du bien. Elle, elle a de l’or dans les mains. Chaque fois qu’elle a le ballon, nous savons qu’elle en fera bon usage."

Dimanche, La Roche ira à Spa. "En tâchant de décrocher un deuxième succès. Mais jouer le dimanche soir, ce n’est clairement pas le plus chouette. Les troisièmes mi-temps sont très très courtes", sourit Aurélie Defnet.