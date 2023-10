Un gros raté et un relâchement qui coûtent cher aux Messancéens face à Arlon

Messancy a débuté le match tambour battant en se créant deux occasions quatre étoiles dans la première minute. Le press haut imposé par Ollé-Nicolle gênait incontestablement les Arlonais, dont certains qui ont offert quelques pertes de balles coupables. Au nombre d’occasions, avec un score de 1-1 à la mi-temps, Messancy était mal payé, même si la bataille de l’entrejeu n’était pas à son avantage, avec des Monhonval, Léoni ou Flagey peu inspirés dans leurs choix.

Une dernière demi-heure lamentable des Messancéens

Dès la reprise, Perrin a mis les Noir et Blanc au commandement. Dans la foulée, il aurait dû tuer le match. Sur le contre puis dans les treize minutes qui ont suivi, la défense messancéenne a montré des lacunes inquiétantes et s’est fait rouler dans la farine sur des buts des anciens Freylangeois Verger et Hentcho, buts parfaitement évitables avec un peu de rigueur.

La dernière demi-heure a permis aux visités de dérouler et de montrer leur beau visage avec le football qui leur convient le mieux. Un football champagne, facilité, il faut le reconnaître, par des fantômes messancéens qui ont baissé les bras de manière lamentable.

ARLON: Collin 7 ; Trogh 7, Verger 5, Lejeune 6, Cachbach 6 ; François 7 (82’, Davies), Daoust 7, A. Hausman 5, Poncelet 5 (63’, Hentcho) ; Rocca 5 (76’, Sicaja), V. Hausman 5.

MESSANCY: Benlaref 5 ; Cravatte 6, Mombela 6, Gernon 5, Boelen 5 ; Monhonval 5 (68’, Rodrigues), Flagey 5 (75’, Gomes), Leoni 5 ; Bossenec 5 (68’, Menon), Perrin 4, Yakhlef 7 (75’, Rodrigues).

Arbitre: K. Koke-Miezi. Assistance: 200.

Note du match: 6.

Cartes jaunes: Monhonval, V. Hausman, A. Hausman, Yakhlev, Gernon.

Buts: Yakhlev (23’, 0-1), Rocca (31’, 1-1), Perrin (47’, 1-2), Verger (62’, 2-2), Hentcho (67’, 3-2), François (69’, 4-2), A. Hausman (75’, 5-2)

1’,deux énormes occasions pour Messancy. Collin sort le grand jeu sur l’une et est sauvé par son poteau sur l’autre.

23’, le pressing de Messancy permet d’arracher un ballon dans les pieds de Victor Hausman et de lancer Yakhlef qui va battre Collin (0-1).

27’, Léoni tente un lob des 35 m qui oblige Collin à détourner le ballon d’une claquette. La transversale évite le 0-2.

31’, Rocca se balade dans le rectangle au milieu de quatre défenseurs et peut lâcher un tir qui trompe Benlaref (1-1).

47’, centre parfait de Cravatte sur la tête de Perrin (1-2).

60’, Léoni lance Perrin qui dribble Collin et s’emmêle les pinceaux à trois mètres du but vide. Il place le cuir à côté du but.

62’, centre venant de la gauche. Verger s’est glissé subrepticement au deuxième poteau pour placer sa tête (2-2).

67’, corner sur la tête de Hentcho (3-2).

69’, le ballon est renvoyé dans les pieds d’Adrien François, qui ne se fait pas prier pour battre Benlaref (4-2).

75’, bis repetita. Cette fois c’est Arthur Hausman qui est à l’entrée du rectangle pour tirer dans la lucarne (5-2).