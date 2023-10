Séduisant et supérieur, Libramont parvient à se faire peur

On ne s’est pas ennuyé dans ce derby ardennais. Avec une entame de match très prolifique puisque les Mauves défloraient le score après 97 secondes: l’omniprésent Jonathan Schinckus, chef d’orchestre de la jeune troupe visiteuse, expédiait une frappe que le jeune Romain Lambert ne pouvait que repousser dans les pieds de Delwiche, l’autre homme en vue des Libramontois. Mais, comme une mauvaise habitude, les protégés de Samuel Bodet vont tomber dans la facilité. Vaux en profitait pour égaliser dès la 6’. Les jeunes Mauves, séduisants, avec trois joueurs nés en 2004, quatre en 2005 et même un (Cardoso) en 2006 sur la feuille (les cadors Robinet, Grandjean voire Blandin étaient absents), vont dominer cette période initiale pour réaliser le break qu’on croit définitif en cinq minutes. Avec un avantage de deux buts à la pause (1-3), la messe est-elle dite ? Que nenni ! Alain Hourlay injecte du sang neuf à la reprise avec Jordan Schinckus en défense et Keita aux avant-postes: deux changements qui vont booster les visités face à des visiteurs de plus en plus amorphes. Au point que le 2-3 acquis assez vite va relancer tout l’intérêt du match, mais Libramont, qui cafouille son football durant cette seconde période avec plusieurs cartons à la clé, va finalement se reprendre pour réaliser le break définitif à dix minutes du terme. Un résultat finalement logique entre une belle équipe libramontoise candidate au podium et une équipe novilloise qui a fait de la résistance, mais qui ne lutte pas dans la même catégorie. Le mot de la fin à l’entraîneur des vainqueurs, Samuel Bodet: "On s’est fait peur inutilement car on avait dominé de belle manière la première période. Mais pourquoi se mettre en difficulté quand on est en position de force ?"