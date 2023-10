Mené 8-0, Neufchâteau a dû courir après le score pendant tout le match. Et les Chestrolaises n’auront jamais su revenir même si elles sont restées au contact pendant toute la première période: 10-6, 13-11, 18-13, 33-25 et 37-31 au repos. Les filles de Thomas Celant craquent à la reprise en se prenant un 14-2 pour faire passer le score à 51-33. La fin du suspense et une cinquième défaite pour les Ardennaises qui tenteront de décoller face à Herve.

Rulles 54 – Boninne 50

Premier succès pour Rulles face à un candidat aux play-off. En difficulté sous l’anneau en début de match, et avec rapidement quatre fautes, Rulles parvient à revenir. Chartry domine au rebond, Jacob court partout et Rulles file à 15-12. Pas en réussite à distance (5/19 à trois points), Rulles manque beaucoup de paniers faciles, mais est devant au repos grâce à une bonne défense: 24-18. À la reprise, en deux minutes, Boninne revient (27-27) avant de passer devant: 37-39 à la demi-heure. Rulles, qui a manqué d’intensité par moments, reprend les commandes grâce à une bombe de Stiernon (42-41). Il reste une minute, Rulles mène 51-50 avant un panier de Lemaire: 53-50. Hutlet assure la victoire: 54-50.

Haneffe 71 – Arlon 43

Troisième défaite de suite pour Arlon. "Mais je suis moins frustré que la semaine dernière, dit Serge François. Haneffe était au complet et c’est vraiment une belle équipe." Menées 19-10 après dix minutes et 35-20 au repos, les Arlonaises ont mal recommencé: 41-20 après 22 minutes à peine. La suite du match verra Haneffe dérouler. La bonne nouvelle du jour ? La première très positive de la jeune Lili Jacquemin, 15 ans. "Une gamine qui écoute et qui bosse bien, dit Serge François. Haneffe a très bien shooté. Pas nous. Avec un pourcentage correct aux shoots, l’écart ne serait que de dix ou quinze points. Car là, c’est trop sévère. Au niveau du jeu, les filles ont fait le boulot."

Namur 54 – Libramont 55

Après deux semaines d’arrêt, Libramont s’impose sur le fil à Namur et reste invaincu. "Un bel hold-up, sourit Logan Draux. L’entraînement de vendredi n’avait pas été bon. Nous étions en manque de rythme et nous avons manqué de rigueur en début de match. " Namur fait la course en tête (21-13), mais Libramont revient juste avant la pause: 27-26. Les Libramontoises attendront les derniers instants pour passer devant: 52-54 grâce à Bouillon. Namur revient à 54-54 avant que Couset n’offre la victoire: 54-55.

Esneux 62 – Tintigny 54

Comme souvent, il n’a pas manqué grand-chose à Tintigny. Les Gaumaises ont même mené de huit points (27-35) au repos avant de se prendre trois bombes: 45-42 à la demi-heure. Tintigny reste au contact, mais aux lancers, Esneux, plus expérimenté, ne tremble pas: 62-54.