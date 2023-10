Nathan Collin, l'ouvre-boîte d'un Ethe qui a patienté 82 minutes avant de marquer

La reprise du jeu voit Ethe, émoussé, se casser encore les dents, sans se ménager d’occasion franche face au rideau bien tissé par Stéphane Carlier. On entre alors dans le money time et les Cassidjes se décident à jeter toutes leurs forces du désespoir dans la bagarre. Nothomb se défend avec ses armes en dégageant des ballons en catasptrophe ; Jung fait le reste en étant le gardien impassable de ses ficelles.

Et alors, et alors… ? Zorro, non, Nathan Collin est arrivé ! Monté en cours de match à la place de Grévisse blessé, il s’est une nouvelle fois mué en joker de luxe pour son équipe. Il reste 7 minutes de jeu et le match semble bien plié car ce but a ôté aux visiteurs leurs dernières ressources mentales qui leur permettaient de tenir jusque-là.

La messe est dite et Ethe se réjouit de retrouver enfin un épilogue heureux malgré une finition qu’il faudra améliorer pour justifier le statut de prétendant. Modeste et sport, Sébastien Cognart rendra hommage à l’hôte du jour et se contentera surtout du zéro derrière le nom de son équipe. "La défense s’est enfin stabilisée, Michaël Leyder n’a pratiquement rien eu à faire. Dommage ce manque d’efficacité devant mais on avait les 120 minutes de mercredi dans les pattes. Malgré cela, mes hommes ont été récompensés de leur persévérance." Ethe s’accroche au bon wagon avant son voyage à Harre-Manhay.

ETHE: Leyder 6, Saint-Mard 7, Neetens 6, Aubois 7, Huberty 6 (86’, Woygnet), Reiching 7, Lefort 7 (86’, Mendoza), Masson 7 (68’, Coopmans 6), Lenoir 8, Petit 6, Grévisse (21’, Collin 7).

NOTHOMB: Jung 7, Adam 5, Pemmers 6, Duroy 5, Feller 5 (76’, Laffargue), M.Mairlot 6 (73’, Stevenot), Minet 6, Klein 7 (82’, Van Leeuwen), G. Mairlot 7 (65’, Gérard 6), Jooris 7, Ngassam 4.

Arbitre : G. Moreau

Carte jaune : Pemmers.

A ssistance: 130.

Note du match : 6.

82’, Aubois et Coopmans se gênent et cafouillent un ballon dans le rectangle ; Collin surgit de l’arrière pour déposer astucieusement le cuir hors de portée de Jung au second piquet (1-0).