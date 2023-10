Avec une équipe composée de plusieurs joueurs du noyau A, Longlier B, qui n’avait pas encore gagné dans ce championnat, a massacré Tavigny. Les buts se sont enchaînés tout au long du match. Andy Gueret (0-1, 5’) aura donné un mince espoir aux visiteurs, mais Gautier Weberg (1-1, 9’ ; 5-1, 44’), Maxime Merche (2-1, 23’ ; 4-1, 40’ ; 6-1, 46’), Raoul Toussaint (3-1, 30’ ; 8-1, 60’) et Mohammed Mezouari (7-1, 55’) l’ont éteint. Le but de Schevers n’a pas changé grand-chose (8-2, 70’), alors que Mezouari (9-2, 79’), Evrard (10-2, 81’), Toussaint (11-2, 87’) et Weberg (12-2, 89’) ont encore alourdi le score. Même s’ils n’ont pas été bons, les visiteurs n’ont sans doute pas mérité un revers de cette ampleur face au rouleau-compresseur qu’a été Longlier B.

Vecmont 6 – Sainte-Ode B 3

Match très disputé entre le leader et Sainte-Ode B qui aura pratiqué un beau jeu et qui a su convertir ses occasions franches. Si Esteban Cop ouvre le score (0-1, 5’), Vecmont prend l’avantage peu après, grâce à Julien Neu (1-1, 23’) et Adrien Techy (2-1, 27’). Jonathan Bathy rétablit l’égalité (2-2, 33’), mais Adrien Techy et Julien Neu marquent tous les deux (3-2, 36’ et 4-2, 51’), suivis par Bathy, le capitaine de Sainte-Ode (4-3, 68’). Impossible alors de prédire le nom du vainqueur, mais les entrées décisives de Greg Baltus (5-3, 72’) et Theo De Potter (6-3, 74’) tueront le suspense.

Compogne 1 – Houffaloise B 1

Un partage logique pour ce derby de bonne facture avec deux équipes aux qualités assez similaires et qui manquent d’atouts offensifs. Le buteur compognard Gregory Debout, blessé au premier match de coupe, sera sans doute absent durant toute la saison. Au terme d’une première période assez fermée, Pierret surgit au deuxième poteau pour ouvrir le score juste avant la pause (0-1). C’est Ketelle, passé en front de bannière en seconde période, qui égalise pour Compogne à l’heure de jeu (1-1).

Bourcy 0 – Vaux-Noville B 0

La première mi-temps est équilibrée dans le jeu, Vaux-Noville obtient quelques occasions, mais les deux équipes reviennent au vestiaire sur un score de parité. En 2e mi-temps, Bourcy, qui n’a plus gagné depuis son entrée en matière à Cobreville, affiche davantage de volonté offensive, domine son adversaire et se crée des occasions, mais ne parvient pas à mettre le ballon au fond.

Witry 1 – Roy B 3

Belle prestation de Roy B qui aura développé un jeu offensif. Rémy Meunier ouvre le score (0-1, 30’) après un cafouillage de la défense locale. Witry tente de presser ensuite, passe à une défense à trois, mais ne concrétise pas ses actions tandis que Roland Jaumin (0-2, 61’) et Martin Closon (0-3, 80’) creusent l’écart. Malgré le but de Pol Leyder (1-3, 86’), Roy B décroche la victoire.

Cobreville 0 – Champlon 6

Le match sera équilibré durant un quart d’heure. Puis Champlon hausse le ton et marque à deux reprises au premier acte avant d’accentuer la tendance après le repos. Les deux buts de Maboge et les réalisations de Ravaux, Marenne, Mathieu Leboutte et Nicolas Leboutte auront fait la différence et permettent aux Champlonnais de rester à hauteur de Roy B et Vecmont malgré un match de moins.