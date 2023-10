Libin creuse l’écart, Libramont B aussi, Longlier B cartonne

Vers un mano à mano Assenois – Bleid

Assenois, pourtant décimé par les absences, a encore marqué les esprits en allant s’imposer à Habay-la-Vieille (2-4), une équipe considérée comme un outsider potentiel. En dehors de Bleid, qui se méfiera cet après-midi de son déplacement piégeux à Martelange, Assenois compte déjà six points d’avance sur le 3e du classement et semble avoir pris le large. Aubange s’est débarrassé d’Habay-la-Neuve B (4-2), alors qu’à l’autre bout du classement, Jamoigne et Saint-Léger n’ont pas arrangé leurs affaires en partageant (3-3) et Freylange inquiète de plus en plus avec une nouvelle correction (0-5) contre Vance et surtout un goal-average de 0-34.

Division 2B

Libin fait le trou

Face à Orgeo, Libin n’a pas eu la vie facile, mais les Libinois ont planté un but à chaque fin de période. Hotua, sur un service de Thonon, a ouvert le score. Breithof, sur un centre de Zappala, s’est chargé de tuer le match (2-0). Notons qu’Axel Istace a sorti un penalty de Déom à la dernière seconde.

Deuxième, Ochamps perd des plumes et voit Libin prendre cinq points d’avance. Les Canaris, qui ont perdu Thomas Schroeder (commotion) et Augustin Gillet (exclusion) au premier acte, s’inclinent 2-0 à Bercheux après un doublé de Clausse. Dans l’autre rencontre, malgré le triplé de Klaus, Bouillon s’incline à Sainte-Ode (4-3).

Division 2C

Le Léo seul en tête

Marloie B et Aye se sont quittés dos à dos dans un derby communal de haut de tableau (2-2). Ce qui permet à Bastogne de prendre seul la tête du classement après son succès 0-3 à Melreux grâce aux buts de Muller, Poitoux et Neu. Le week-end des Bastognards est d’autant plus fructueux que Gouvy B s’est incliné 3-1 chez les promus de Heyd (3-1, buts de Talbot, Masy et Cambron pour les locaux). Nassogne, avec un doublé d’Ergot, est allé s’imposer à Bourdon (0-3) et revient sur le groupe de tête tandis qu’Anthony Haurine, avec son triplé, aura été le grand bonhomme de Waha-Marche, vainqueur à Halthier B (2-3).

Division 3A

Arlon confirme

Leader de la série, Arlon B s’est logiquement imposé à Signeulx vendredi soir (1-5). Yann Njia et Alan Schrondweiler ont chacun inscrit deux buts. Ce samedi, deux buts ont été inscrits en tout début de rencontre à Nothomb B – Athus, mais c’est celui, bien plus tardif, de Tiago qui a permis aux Métallos d’émerger en fin de match. Et de se maintenir dans le peloton de tête.

Division 3B

Saint-Mard B et Sainte-Marie ne décollent pas

Ethe B a, sans surprise, pris la mesure de Sainte-Marie, toujours bloqué à la case-départ, mais cela n’a pas été sans mal puisque les joueurs de Steve Gustin, rapidement menés, ne se sont imposés que par le plus petit écart grâce à des buts de Kevin Labarbe et Maxime Nicolas. Pour Marbehan, le succès a été plus net (4-1) contre un Saint-Mard B qui, comme Sainte-Marie, n’a toujours pas empoché le moindre point. François Belanga s’est offert deux buts à cette occasion.

Division 3C

Bertrix et Léglise dos à dos

Un seul but, signé de l’inévitable Théo Cardoso, a permis à Libramont B de vaincre Libin B (1-0) et de confirmer sa première place. Et même de la conforter puisque deux de ses concurrents, Bertrix et Léglise, ont partagé l’enjeu au même moment et au terme d’une partie à rebondissements (3-3). Dans un final à suspense, Pougin a bien cru offrir la victoire aux Baudets, mais Bockler a arraché le point du partage dans les arrêts de jeu. Assenois B, notamment grâce à un doublé de Romain Lay et trois buts inscrits rapidement, a pris la mesure de Namoussart (4-2). Ochamps B s’est imposé face à Wellin sur un score Arsenal.

Division 3D

Pour son premier succès, Longlier B en colle 12 à Tavigny

Une semaine après avoir déclaré forfait, Longlier B retrouvait des forces vives, et notamment quelques éléments de son noyau A, pour recevoir Tavigny. Lequel n’a pas eu l’ombre d’une chance et s’est incliné 12-2 (avec des triplés de Merche, Toussaint et Weberq. Et dire que les Longolares n’avaient pas encore gagné jusqu’ici et comptaient même moins de points que Tavigny. La rencontre Vecmont – Sainte-Ode B aura été riche en buts elle aussi (6-3). Et marquée par des doublés de Neu et Techy, côté local, et Bathy en face. Score vierge en revanche pour Bourcy – Vaux-Noville B tandis que Roy B s’est logiquement imposé à Witry (1-3).

Division 3E

Bonjean offre la victoire à Oppagne B

Oppagne B, leader de la série, n’a pas eu la vie facile à Harre-Manhay B (2-3). Dans un match qui est parti sur les chapeaux de roue, puisque c’était déjà 2-2 à la demi-heure, Remy Bonjean a fait pencher définitivement la balance en marquant peu avant l’heure de jeu. Match difficile aussi pour Roy, autre équipe de tête, qui a émergé à Mormont B grâce à une rose de Satin, plantée en début de reprise (0-1).