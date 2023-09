Scheid 6 impuissant sur les deux buts, il sauve une belle reprise de Jacques. Un peu hésitant sur une sortie au premier acte. Au chômage technique pour le reste.

Lefort 7 une grosse activité et rarement pris en défaut sur son flanc. Seul hic, deux mauvaises rentrées en touche. Pas normal en D3.

Cravatte 5 un match très correct jusqu’à la dernière minute et cette relance trop précipitée qui permet à Breda de lancer Dewalque pour aller planter le 1-2.

L. Dufrasne 5 globalement bon dans ses interventions, mais on l’a déjà connu plus précis à la relance où il n’a pas toujours effectué les bons choix. Se fait avoir par Dewalque sur le 1-2 où il aurait peut-être pu se sacrifier en accrochant l’attaquant.

Wallens 6 plus discret offensivement que Lefort, il a fait son match défensivement.

Dillenbourg 6 sans sa rouge, il aurait été mieux noté. Souvent bien placé, il est très précieux à Longlier. Mais il ne doit pas se jeter de cette façon alors qu’il a déjà une biscotte.

Bréjard 6 pour sa dernière, il est passé à deux doigts de planter un but. Bon dans les airs et dans l’impact physique. Son profil manquera aux Longolards.

M. Dufrasne 4 positionné un peu plus haut, il n’a pas vraiment pesé sur le jeu. Rapidement averti et il se loupe sur le 0-1 en laissant filer le cuir.

Debehogne 7 très présent, il a fait mal sur les flancs. L’élément le plus dangereux de Longlier. Un but plein de sang-froid.

Debue 5 effacer un défenseur, le portier et puis frapper à côté. Un peu comme danser avec Miss Monde toute la soirée et rentrer à la maison tout seul. Dommage ce manque de réalisme car ses appels et ses courses sont souvent bons.

Philippe 7 un rôle un peu ingrat en pointe, mais il a beaucoup dézoné, a remporté pas mal de duels, notamment dans les airs et a bien orienté le jeu.

Bihina 5 une montée assez discrète. Il n’effectue pas toujours les bons choix.

Meix

Brolet 6 toujours très rassurant même s’il se fait une petite frayeur en ne captant pas la frappe de Debehogne juste avant le repos. Bon au pied et toujours très important dans sa communication.

Schmit 6 une erreur sur la grosse occasion de Debue, mais pour le reste, il n’a pas à rougir de sa prestation. Provoque la rouge de Dillenbourg.

Blaise 6 prestation très sobre du défenseur. Mais plus facile de ne commettre aucune erreur quand tu ne dois pas relancer une seule fois ou presque sur les nonante minutes et que tu joues dans un fauteuil. Aurait pu être coupable d’un penalty pour un tirage de maillot sur Bréjard.

Bechet 5 un bon début avant de perdre le fil du match. Il a beaucoup râlé, a parfois pris de risques dans son jeu court et a manqué de précision dans son jeu long.

Day 5 erreur d’appréciation sur le but de Debehogne qui l’a mis en difficulté, essentiellement durant en première période. Plus à son aise après le repos.

Puffet 5 il a oscillé entre le bon et le moins bon. Pas le meilleur, mais pas le moins bon de son équipe.

Laurent 5 il a créé de l’espace pour ses partenaires dans la ligne médiane, mais sans que ces derniers puissent en profiter.

Wérard 3 seul son serre-tête a brillé.

Erdeljan 4 aligné à gauche, il n’a quasiment jamais pris le dessus sur Lefort. Attend parfois un peu trop le ballon.

Jacques 6 le gaumais le plus dangereux. Marque le 0-1 et se crée une belle occasion à 1-1.

Dewalque 5 on ne l’a quasiment pas vu du match. Mais c’est lui qui offre la victoire à son équipe. Le Pipo Inzaghi de Meix.

Breda 5 rentré de vacances quelques heures avant le match, il lance Dewalque sur le 1-2.