Duracak 6 Beaucoup d’engagement, parfois un peu trop. Son côté (à gauche de la défense centrale) a été moins saignant que celui de droite.

Vialette 8 Sobriété, placement, couverture. La solution idéale dans cette défense à trois, voire parfois à deux.

Moutschen 7 Début de match rendu difficile par une carte jaune, mais son envie permanente de jouer en profondeur est symbolique du Habay 2023.

Poncelet 7 Pare-choc indispensable devant la défense, il cherche les solutions offensives et marque le but de la victoire.

Lamotte 7 Il n’a pas toujours joué juste en première mi-temps, il s’est bonifié en deuxième mi-temps et a terminé en force.

Monaville 6 Pas toujours heureux quand il a cherché à joindre les attaquants. Sans doute le moins en vue des joueurs de l’entrejeu. À sa décharge, il occupait un poste un peu inhabituel pour lui.

Copette 6 On l’a connu plus chirurgical dans ses actions, mais son volume de jeu est impressionnant avec des allers-retours entre l’attaque et l’ingrat boulot des milieux.

Deom 5 Moins bien servi que Léonard sur l’autre flanc, il n’a pas vraiment réussi à transpercer la défense.

Molinari 8 Un travail de sape qui pèse terriblement sur la défense adverse. Il revient parfois chercher le ballon assez bas, mais il est malgré tout quasi toujours à la pointe du combat lors des offensives.

Léonard 8 Une première mi-temps de feu où il a fait tourner son défenseur en bourrique. Moins en vue en fin de rencontre après avoir beaucoup donné. CVH