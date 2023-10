Harre-Manhay, comme l’OM de mai 93

Trop collectif, Théo Lejeune n’aura, en effet, pas exploité comme il se doit cette petite maladresse du n°21 manhaydois. Mais samedi soir, c’est toute la division offensive sartoise qui s’est cassé les dents sur l’arrière-garde visiteuse. Murtezi, diminué à la suite d’un coup sur le pied, Memeti et Lauwers, les habituels détonateurs locaux, ont produit quelques timides étincelles, mais il en fallait plus pour embraser la défense la moins perméable de la série jusqu’ici (trois buts encaissés en six matchs). Une ligne arrière au sein de laquelle Erwin Englebert a barricadé son couloir avec la bave aux lèvres de la première à la dernière minute, justifiant sa titularisation de dernière minute en lieu et place d’Aryl Toussaint.

Le but du break, planté par le joker Binate au terme d’une contre-attaque à montrer dans les écoles, a eu le don de réveiller des Spirous assez timorés en début de deuxième acte.

Une réduction du score dans le dernier quart d’heure aurait pu pimenter encore un peu plus ce choc du Nord qui, par son intensité, méritait le déplacement. Mais elle ne tombera jamais. D’une part, parce que les Manhaydois ont nettoyé avec efficacité tous les ballons qui traînaient dans leur rectangle, à l’image du sauvetage héroïque de Toussaint à même la ligne à la 92’ ; d’autre part, parce que les Spirous n’ont pas réussi à exploiter leurs quelques phases arrêtées les plus intéressantes. Quoique le score final aurait peut-être été différent si le coup franc de Lannoy avait touché le bas de la transversale, plutôt que le haut, à la demi-heure. Mais on ne refera pas le match, d’autant moins que les Manhaydois n’ont pas volé leur succès. Avec leurs maillots jaune et bleu, ces derniers vont-ils nous jouer le même coup que l’Union en D1 en 2021-2022, et se mêler à la course au titre dès leur première saison à cet échelon ?

SART: Piette 7 ; Beaujean 6 (82’, Rensonnet), Tilkin 6, Hubert 6 (81’, Vissers), Barry 6 (65’, Barbette) ; Mehmeti 6, Lannoy 7, Murtezi 6 ; Memeti 5, Lauwers 6, Th. Lejeune 6.

HARRE-MANHAY: Janssens 7 ; Englebert 7, Maréchal 7, B. Diouf 6, Thiry 6 (77’, Toussaint) ; M. Diouf 6, Prévot 8, Roberty 7 ; W. Rasquin 7, J. Rasquin 6 (70’, Binate), Wilkin 7.

Arbitre: M. Rode. Assistance: 180.

Cartes jaunes: Murtezi, Huberty, Barry, Thiry, Maréchal, Toussaint, Roberty, Wilkin.

Note du match: 8.

Buts: Roberty (61’, 0-1) ; Binate (72’, 0-2).

61’, Prévot, excentré sur la gauche, dépose le ballon au point de penalty. Roberty surgit et l’envoie dans la lucarne (0-1).

72’, Wilkin renverse vers W. Rasquin, qui fait de même en direction de Binate. Ce dernier fixe Piette (0-2).