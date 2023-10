Habay s’impose en solide leader

Léonard on fire

La première mi-temps a été plutôt équilibrée, avec deux équipes qui se portaient volontiers à l’offensive, mais dans un combat de boxe, les Habaysiens l’auraient emporté aux points, notamment grâce à un Lorian Léonard qui, sur son flanc, a proposé un cocktail fait de vitesse, de technique et de puissance qui a rendu malade le pauvre Camara chargé de le tenir. Grâce aussi au gardien Thibault Bartholomé, auteur de deux interventions décisives. La deuxième mi-temps, surtout après la valse des changements, a été plutôt un jeu de massacre pour des Habaysiens avec un uppercut transformé en coup de tête gagnant du capitaine du jour, Simon Poncelet. Ces changements ont permis aux jeunes Brent Poncin et Elliot Tabart (19 et 17 ans) de disposer de minutes précieuses pour leur écolage et à Mattéo Vandaele de retrouver le goût de la compétition. Habay est solide leader, invaincu avec le maximum de points. Sa victoire est d’autant plus impressionnante que Reyter, Serwy, Ansion ou encore Toussaint étaient absents pour des raisons diverses.

Habay-la-Neuve: Bartholomé ; Duracak (66', Brevers), Vialette, Moutschen ; Poncelet (66', Poncin), Lamotte, Copette (74', Vandaele), Monaville ; Deom, Molinari, Léonard (84', Tabart).

Sprimont: Perhapre ; Camara, Fall, Germans ; Jeunehomme (60', Cugnon), Askoy (46', Bah), Impagniatello, Lambrechts, Cogkezen, ; Hernandez, Ndieme.

Arbitre: A. Delaye.

Assistance: 210.

Cartes jaunes: Moutschen, Camara, Ngieme, Duracak, Monaville.

But: Poncelet (74’, 1-0).

Note du match: 7.

4’, Molinari se couche dans le rectangle pour lâcher un tir que le gardien dévie difficilement.

23’, Duracak se couche sur son adversaire dans le rectangle. Penalty indiscutable. Cogkezen tire à ras de terre, mais Bartholomé a plongé du bon côté.

27’, Moutschen lance Léonard, lequel centre pour Molinari qui remet en retrait pour Copette. Celui-ci cadre sa frappe et il faut un brillant Perhapre pour éviter l’ouverture du score.

31’, Bartholomé sort autoritairement dans les pieds d’un joueur de Sprimont.

55’, faute assez violente de Duracak qui s’en sort bien avec un bristol jaune vif.

74’, sur un coup franc rentrant de Lamotte, la tête de Poncelet émerge dans la mêlée (1-0).

80', Molinari traverse latéralement la moitié du terrain et parvient à lâcher un bon tir qui oblige Perhapre à se coucher.

83’, Vandaele, entré un peu plus tôt, chipe un ballon et le cède à Tabart qui, seul devant le but, se précipite et se loupe.