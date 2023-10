Deuxième succès pour les Heydois face à un des ténors de la série. "Cela a été un jour sans pour nous, explique le coach visiteur Nicolas Lemaire. On n’a jamais vraiment su imposer notre football et on est tombé sur une équipe avec une plus grosse envie que nous." Peu après le quart d’heure, Cambron jaillit sur un corner (1-0). À la reprise, Masy, qui vient d’entrer, double la mise pour les visités en profitant d’un assist de Talbot, qui est également sorti du banc (2-0). Talbot concrétise encore une contre-attaque, sur un service de Masy (3-1) Le dernier but de Grandjean en fin de partie ne pèsera pas lourd (3-1). "On a pris le dessus dans l’impact physique et dans le jeu, se félicite le coach local David Van Brussel. Gouvy n’a jamais trouvé les espaces."

Bourdon 0 – Nassogne 3

Les Nassognards ont pu compter sur leur classe biberon (6 joueurs de moins de 20 ans) pour s’imposer. Dès l’entame, Fallay ajuste une frappe qui frôle le poteau. Peu après le quart d’heure, Alié lance Ergot qui fait mouche (0-1). Wigny sort alors deux gros arrêts devant Chenon et Vanlinthout. Avant la pause, une frappe de Fallay est renvoyée dans les pieds d’Ergot (0-2). Le jeune Verschoren est à deux doigts de faire 0-3, mais c’est finalement Fallay qui rassure les siens sur un serrice de Knis dans les derniers instants (0-3).

Melreux-H. 0 – Bastogne 3

Bastogne prend seul les commandes après ce succès, mais la tâche ne fut pas facile avec un premier quart d’heure partagé. Peu après, Conrad fête son retour avec une frappe hors de portée du gardien (0-1). On retrouve Conrad pour un coup franc en retrait en direction de Muller dont la frappe des 20 m file dans la lucarne (0-2). Conrard distille un nouvel assist à la demi-heure et c’est Neu qui fait 0-3. "Le reproche que je peux faire à mes joueurs, c’est d’avoir fait preuve de suffisance durant le second acte, glisse le coach visiteur Pol Leemans. On n’a plus rien montré offensivement."

Marloie B 2 – Aye 2

"C’était le derby, le match à ne pas perdre et on a eu affaire à une grosse équipe de Marloie, avoue le coach visiteur Burim Mustafaj. Dommage d’avoir mené deux fois sans gagner, mais le nul est tout à fait logique." Après une première période sans véritable opportunité, Mustafaj ouvre la marque (0-1). La réaction ne se fait pas attendre grâce à Dussart (1-1). Brilot rend l’avantage aux Godîs à l’heure de jeu, mais Okorafor arrache le partage en entamant le dernier quart d’heure (2-2).

Halthier 2 – Waha-M. 3

"On a bien géré la première période, mais on s’est effondré une fois qu’on a pris un but: c’est une grosse déception car on n’arrive pas à tenir le score pour l’instant", se désole l’entraîneur visité François Dubois. Tout avait en effet bien commencé pour les siens avec l’ouverture du score dans les premiers instants de Bastin, qui doublait même la mise un peu plus tard (2-0). Cependant, Haurine s’offre un triplé dans les vingt dernières minutes pour totalement inverser la tendance (2-3). "On doit avouer qu’on a eu un peu de chance, avoue le coach visiteur Kevin Dachelet. À 2-1, le match a complètement basculé alors qu’on pensait vraiment ne plus revenir."

Mageret 2 – Givry 3

Onze sur quinze pour les Canaris alors que Mageret aurait pu espérer un point. En début de partie, Villalba remporte son duel pour ouvrir la marque (0-1). Givry a l’opportunité de doubler la mise mais, grâce à une reconversion offensive de Putz, Bock rétablit la parité (1-1). Peu après la reprise, Putz se fait accrocher par le gardien visiteur: Ndiaye voit rouge. Peu après, Luc récupère et enroule une frappe (2-1). Cinq minutes plus tard, Hinck se fait aussi accrocher et se fait justice (2-2). Le match reste indécis et c’est finalement Guillaume qui arrache la victoire en fin de partie (2-3).

Tenneville 0 – Petit-Han 2

"On ne mérite rien, avoue le coach local Pierre-Emmanuelle Simon. Ils ont su élever leur niveau après une première période insipide et le score est logique. Il est vraiment temps de se réveiller." Il faudra donc attendre le second acte pour voir Thonon trouver la faille dans la défense locale (0-1). Tenneville s’offre deux franches opportunités, mais c’est Tistaert qui met les visiteurs à l’abri à un quart d’heure du terme (0-2).