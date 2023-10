D3 ACFF: Marloie paie encore une entame catastrophique

Quarante secondes, c’est le temps de jeu qui s’est écoulé quand D. Keysers hérite d’une occasion trois étoiles qu’il ne concrétise pas. Trois minutes plus tard, Desseille s’illustre déjà en écartant un essai de Michel. Il ne faut pas attendre beaucoup plus longtemps pour voir les Orangés prendre l’avance face à des Marlovanais balayés (1-0). Un second but en milieu de première période rend encore la tâche des Bâlouches un peu plus compliquée.

Ce nouveau coup dur réveillera quelque peu ceux-ci et la réduction du score par l’ex – Mormontois Jacquemart donnera un peu de confiance aux siens (2-1). Par deux fois, Minthe ne passe pas loin de l’égalisation, tout comme Lambert, qui oblige Marthoz à écarter. Marloie insiste avec des tentatives de Jacquemart et Mohimont. Mormont n’est pas en reste et il faut toute la vigilance de Desseille pour écarter deux essais de D. Keysers.

"Le meilleur, mon gardien"

Si la première période a été de très bonne facture, le rythme baisse par la suite, tout en restant intéressant. Par deux fois, Desseille sauve encore les siens sur des ballons de Michel et D. Keysers. Dès l’instant où Mormont se retrouve à dix (à l’heure de jeu), on pense que Marloie va prendre le dessus, mais il n’en est rien. Ce sont même les Mormontois qui se créent les dernières occasions par Raposo et Putz, alors que Godelaine manque la conversion d’un penalty.

"C’était un peu meilleur que la semaine dernière, mais là, nous avions touché le fond, commente le T1 marlovanais Frédéric Jacquemart. Une nouvelle fois, notre début de match est catastrophique et on commence seulement à jouer avec un handicap de deux buts. La tâche devient alors très compliquée. Même en supériorité numérique, nous n’avons pas pris le dessus. Cela fait six matchs que le meilleur homme est mon gardien, cela dit tout."

MORMONT: Marthoz ; A. Burton, A. Keysers, Crèvecœur, Charneux, Lambert, Lomma (39', Godelaine), Amrous, D. Keysers (79', Renard), Michel (83', L. Burton), Raposo (65', Putz).

MARLOIE: Desseille ; Martinet, Devresse, Dony (46', Collard), François, Body, Lambert, Mohimont (80', Hanneuse), Foulon (62', Jadot), Minthe, Jacquemart (83', Cherdon.

Arbitre: L. Ledda.

Assistance: 220.

Cartes jaunes: Charneux, Desseille, Minthe, Mohimont.

Carte rouge: A. Burton (2 CJ, 60', CR).

Buts: Raposo (8', 1-0), Michel (23', 2-0), Jacquemart (26', 2-1).

Note du match: 7.

8', centre tendu d’Amrous pour la reprise facile de Raposo (1-0).

23', D. Keysers trouve le pied de Michel qui conclut avec un peu de chance (2-0).

26’, Jacquemart coupe de la tête au premier poteau un corner de Mohimont (2-1).

90'+1, Amrous hérite d’un penalty, Godelaine manque la conversion.