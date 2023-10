Malgré une équipe de Signeulx méritante, la victoire des Arlonais est incontestable comme le rapporte leur coach Guy François: "On a fait un très petit match mais notre succès est indiscutable." Un peu avant la demi-heure, Njia s’offre un doublé en trois minutes grâce à deux lobs (0-2). Cinq minutes après la reprise, China triple la mise (0-3). Duarte sauve l’honneur des Canaris d’une belle frappe à ras du montant (1-3, 55’). Monté au jeu, Schrondweiler signe un doublé (1-5, 65’ et 77’). Les Arlonais enchaînent ainsi un sixième succès consécutif.

Nothomb B 1 – Athus 2

David Bilocq, le T1 attertois, regrettait les occasions manquées: "C’était un match équilibré avec deux équipes qui jouent au football et répondent présent dans les duels. C’est dommage qu’on ait loupé autant de face-à-face." Dès la 2’, Gena met les Attertois aux commandes (1-0). Diogo lui répond rapidement en plaçant entre les jambes de Duroy. Après le repos, les Attertois se retrouvent plusieurs fois devant Pieschacon, mais ce dernier a le dernier mot. À trois minutes du terme, Ramalho offre la victoire aux visiteurs.

Fouches 3 – Rachecourt 2

Jean-Claude Mayon savourait cette première victoire à domicile: "Le succès est mérité. Rachecourt était présent dans les duels. Cela fait du bien une première victoire à domicile". Il ne fallait pas manquer le premier quart d’heure durant lequel tous les buts sont tombés. Un doublé de Mertz met les Marsupilamis aux commandes (2-0). Cebotarenco profite d’une erreur défensive (2-1). Cajot fait 3-1. Sid exploite une nouvelle erreur défensive (3-2). Après ce premier quart d’heure de folie, les deux équipes se neutralisent.

Halanzy 4 – Waltzing 2

Raoul Lambert, le président des Miniers, n’était pas satisfait de la prestation des siens: "Notre première mi-temps est merdique. L’arbitre nous refuse deux buts qui étaient valables. Waltzing exploite ses deux seules occasions. Je suis descendu dans le vestiaire pour parler aux joueurs au repos. On ne retiendra que les trois points." Kroonen fait sauter le verrou (0-1, 28’). À une minute du repos, Martin double la mise à la surprise générale (0-2). Bastin réalise ses quatre changements à la reprise et cela porte ses fruits. Migeaux fait 1-2 (51’). Il égalise à l’heure de jeu (2-2). Dix minutes plus tard, Thilmany met les Miniers devant (3-2) avant que R. Valentin ne donne au score son allure définitive (4-2) dans les derniers instants. Le score aurait pu être plus sévère sans un bon Didier entre les perches.

Châtillon 2 – Autelbas 0

Les Verts prennent la première mi-temps à leur compte, mais sans réussir à mettre Migeaux en grand danger. Les Étoilés reviennent avec de meilleures intentions après le repos. Un très bel effort individuel de Michel débloque le match (1-0, 56’). Cinq minutes plus tard, Scarpellini scelle le score du match (2-0). Les Bleus infligent leur première défaite aux Barnichois et les rejoignent ainsi au classement.

Messancy B 8 – Meix-le-Tige 1

Malgré la large victoire, Omar Berkane, le joueur des Zèbres, reconnaissait que la rencontre n’était pas de grande facture: "Ce n’était pas un grand match pour la présentation des équipes du club. Une fois la victoire acquise, on a joué pour ne pas se blesser et éviter les cartons." Afif ouvre le score (1-0, 10’). Meix manque une belle occasion d’égaliser. Grairi double la mise (2-0, 36’). Maximilien reçoit un second bristol pour une faute de main et laisse les Méchois jouer les cinquante dernières minutes à dix. Da Silva fait 3-0 juste avant le repos. Après celui-ci, Meix s’écroule et Afif (2), Rosman, de la tête, Dejardin et Glineur en profitent. Asunçao sauve l’honneur méchois à dix minutes du terme (8-1).

Tontelange B 2 – Aubange B 3

Stéfan Castronovo, le coach des visités, avouait avoir réalisé un hold-up: "On a volé la victoire. Tontelange joue bien au foot et est combatif. On n’a pas su réagir à l’impact physique qu’ils nous ont mis." Les Spurs prennent le premier acte à leur compte et se procurent de nombreuses opportunités sans réussir à conclure. Trois minutes après la reprise, Thiry débloque le marquoir (1-0). Muller égalise sur penalty (1-1, 55’). Deux minutes plus tard, Callaerts transforme un penalty commis par Pizel (2-1). Costa égalise (2-2, 65’). Dans la minute qui suit, Pizel se blesse et c’est Jacolet qui enfile les gants. Dans les arrêts de jeu, Costa offre la victoire aux Aubangeois (2-3).