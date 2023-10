3E: un triplé de Cornet pour Rendeux, un doublé pour Gillard (Odeigne)

Mormont B 0 – Roy 1

Les Mormontois jouent avec un bloc bas et laissent la possession aux Roligris. Les Famennois font tourner le ballon, mais ont du mal à concrétiser. La délivrance viendra de Satin, qui enroule dans le petit filet à la 50’ (0-1). Le défenseur visiteur Richard stoppera une situation dangereuse en fin de partie. Motif de satisfaction chez les Orangés, qui ont terminé à dix après l’exclusion de Vincent (2CJ): les prestations de Halleux et Lucchese, de retour d’une longue blessure.

Montleban 2 – Houmart 1

Les pensionnaires du Classin ont maîtrisé le match de A à Z face à une équipe de Houmart qui a joué avec ses armes et qui a essentiellement défendu. "Il faut souligner la qualité de leur bloc, ce n’était pas facile de mettre du rythme", glisse le T1 local Vincent Caprasse. Montleban trouve l’ouverture à la 35’ sur un penalty provoqué par Lallemant et converti par Winand (1-0). Les Verts doublent la mise dès la reprise via Baland, servi par le même Winand (2-0). Une main de Grommerch dans la surface permettra à Gena de sauver l’honneur houmartois dans les arrêts de jeu sur penalty (2-1).

Izier 5 – Sart B 0

Assez déforcé, par l’absence d’Infantino notamment, Sart n’a pas eu voix au chapitre. Son bloc a complètement craqué après l’ouverture du score à la 23’, Izier plantant quatre roses en l’espace d’un quart d’heure. Touré (3) et Bosly (2) ont redonné des couleurs au goal average d’Izier, une semaine après la gifle à Oppagne B (6-1).

Halthier B 1 – Rendeux 3

Rendeux peut remercier Antoine Cornet, auteur d’un triplé ce dimanche. Son festival commence à la 5’ quand il rentre dans le jeu et enroule dans le filet opposé (0-1). Lancé par Catania, il dribble Fontaine et fait le break à la 35’. Halthier B ne rend pas les armes et réduit l’écart dès la reprise via Boland, monté à la pause. Les Nordistes tentent de recoller au score, mais Cornet ressort de sa boîte en fin de match pour mettre les siens à l’abri sur une nouvelle offrande de Catania. "Halthier B n’aurait pas volé un point", reconnaît ce dernier.

Odeigne 2 – Salm 0

"On n’a pas assisté à un grand match, avoue le délégué local Maxime Wuidar. On sentait que le premier qui marquait allait gagner. Salm a hérité des meilleures occasions, mais nous nous sommes montrés plus efficaces." À l’image d’Arnaud Gillard, auteur d’un doublé dans la dernière demi-heure après avoir profité d’un assist de Bertrand pour ouvrir le score. Intérim réussi pour Roger-Pierre Neuville, qui dirigeait l’équipe locale en l’absence du T1 Pierre Henrotin.

Bomal 0 – Lierneux 2

Belle opération pour Lierneux qui dépasse son adversaire du jour. "C’était un très beau match de football", commente Christophe Minet. Si Bomal est le plus dangereux, c’est Laurent qui ouvre le score après une belle action collective (0-1). Au retour des vestiaires, Boulangé envoie une mine sur coup-franc (0-2). Dans la foulée, Bodson écope de sa deuxième jaune. Lierneux se contente de gérer la dernière demi-heure même si Biquet est à deux doigts de réduire le score.