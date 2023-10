18/18 pour Libin qui réalise la bonne opération en prenant cinq points d’avance sur le deuxième. "Cela n’a pas été facile, avoue Éric Dufays. Éric Picart avait mis en place un système qui a embêté Libin." Après une première occasion pour Grondin, Hotua, sur un centre de Rodrigues, manque le cadre. Sur phase arrêtée, Plainchamp se heurte à Istace. Libin passe devant en fin de premier acte. Thonon récupère à mi-terrain, efface ses opposants et sert Hotua dont la frappe retombe dans le plafond de Beaufays (1-0). Après le repos, Orgeo passe tout près de l’égalisation, mais, sur une remise en retrait, Grondin envoie au-dessus. Du côté de Libin, Zappala et Khelfi manquent le break. Dans les arrêts de jeu, c’est finalement Breithof, sur un service de Zappala, qui rassure la chambrée locale (2-0). A la dernière seconde, Istace se permet le luxe d’arrêter le penalty de Déom, son ancien équipier.

Bercheux 2 – Ochamps 0

En lançant à son coach qu’il avait son sac dans la voiture et qu’il pouvait prendre place sur le banc, Yoann Clausse a eu le nez fin. Car l’attaquant des Verts a offert la victoire à son équipe en plantant un doublé. Une reprise au petit rectangle d’abord, une superbe volée ensuite et Bercheux s’impose tout en gardant le zéro pour la troisième fois d’affiliée. Du côté des Canaris, c’est la soupe à la grimace. Sébastien Ricci, qui a vu A. Gillet prendre rouge à la demi-heure de jeu, a aussi perdu Thomas Schroeder sortir du terrain après quelques minutes de jeu à peine, victime d’une commotion. Avec cette défaite, la première de la saison, Ochamps laisse filer Libin en tête du classement.

Sainte-Ode 4 – Bouillon 3

Zéro sur six pour Bouillon avant le derby face à Corbion. Les Bouillonnais, cités comme outsider dans la lutte pour le titre, comptent déjà onze unités de retard sur Libin. Tout avait pourtant bien débuté pour les Frontaliers. Isolé superbement par Cahart, Ampolini glisse à Klaus qui pousse au fond (0-1). Sur penalty, après une faute de main, Werner égalise, mais Klaus redonne l’avance à Bouillon: 1-2 au repos. Comme face à Saint-Hubert voici quinze jours, Sainte-Ode renverse la vapeur à l’heure de jeu. Francis égalise avant de voir Jabbour tromper Larchez (3-2). Quelques tours de trotteur plus tard, c’est Otjacques qui fait le break (4-2). Si Klaus plante son troisième but de la soirée, Sainte-Ode ne plie pas et décroche une victoire importante pour recoller à la première partie de tableau. Notons que chaque équipe a terminé à dix puisque dans les arrêts de jeu, K. Tibesar et Robinet ont pris une seconde jaune.

Corbion 3 – Grandvoir 3

Corbion perd deux points. "Où nous en gagnons un à partir du moment où nous étions menés 0-2 au repos, dit Bertrand Gobert . C’est dommage car nous pouvions réaliser la bonne opération. Mais ce n’était pas bon." Devant grâce à des roses de Masselot et Bodet, Grandvoir voit Charif relancer Corbion en envoyant son coup franc en lucarne. Peu après, Lachaleur croise hors de portée de Breuskin (2-2). Soixante secondes plus tard, Nieles profite d’un ballon relâché par Guillaume pour remettre les Cerfs aux commandes, mais Naud, sur une frappe déviée, arrache finalement le nul. Notons que Grandvoir aurait pu tout perdre à la dernière seconde si le poteau n’avait pas repoussé la volée de Gobert.

Carlsbourg 0 – St-Hubert 3

Première victoire pour Saint-Hubert qui laisse la dernière place à Carlsbourg. Les Carlsbourgeois, qui restent sur cinq revers de rang, risquent de regretter l’occasion manquée par Rongvaux au retour des vestiaires. Face à Batter, l’attaque croise trop sa frappe. Dans la foulée, après des essais d’Henneaux et Chardome, Peltgen déborde à centre avant de centrer. Au second poteau, Borcy contrôle et ajuste Bays (0-1). En confiance, Saint-Hubert fait le break quand Chalon profite d’une mauvaise relance défensive (0-2). C’est ensuite Dion qui trompe son propre gardien sur un centre d’Hinck (0-3). Malgré des occasions pour Dion et Lemaire, Carlsbourg ne sauve pas l’honneur.

Tellin 1 – Vaux-sur-Sûre 3

Deuxième revers de rang à la maison pour Tellin. Après le but de Schoumaker, sur un centre d’Oger, Vaux fait le break quand Detaille reprend un petit ballon en retrait de Schoumaker (0-2). Avant la pause, Gilain, qui avait raté deux belles occasions à 0-0, trompe Poos et relance les siens (1-2). Tellin se montre plus pressant après le repos. Pigeon croit égaliser, mais son coup franc termine sur l’extérieur du poteau. C’est finalement Toussaint qui assure la victoire des siens dans les arrêts de jeu (1-3).

Neuvillers 5 – Paliseul 1

Neuvillers retrouve des couleurs. Face à Paliseul, les joueurs de Jean-Marie Toubon ont pu compter sur un grand Robin Rausch. Le technicien des Noirs a réalisé le hat-trick parfait au premier acte. "Un but de la tête, un du pied droit et un du pied gauche", raconte Jean-Marie Toubon. Si Alexis Poncelet entretient l’espoir à la reprise, un autre Poncelet, Nathan, se charge de rassurer les siens en trompant Rouart (4-1). Van Reeth fixe le score (5-1). Notons que Paliseul, qui a raté un penalty, a terminé à dix après la deuxième jaune de Nemery à vingt minutes du terme.