2A: Bleid et Assenois cartonnent

Aubange 4 -Habay-la-N. B 2

Luis Lino a découvert les jeunes pousses encadrées d’Habay-la-Neuve: "Les deux équipes ont joué une belle première mi-temps avec de l’intensité et de la maîtrise. Habay a une belle équipe qui finira dans le top 5.". Après le 0-0 de la première mi-temps, les choses se sont décantées rapidement. Ries a ouvert le score après une relance hasardeuse de Brabant, ce qui a obligé les Noir et Rouge à se montrer efficaces. En vingt minutes, Binamé, Kolp et Amari ont renversé la vapeur, mais en profitant aussi de deux gros arrêts de Brabant qui s’est bien racheté et aussi de l’exclusion à la 55' du fougueux Charles-André Heyard. Jonathan Michaux a redonné espoir aux hommes d’Anthony Stati à dix minutes de la fin, mais Meister a répliqué pour assurer la victoire aubangeoise.

Jamoigne 3 -Saint-Léger 3

Les deux équipes font partie des plus menacées lorsque les comptes seront arrêtés en fin de championnat. Elles avaient obligation de l’emporter pour s’extirper de la zone critique. Le match nul n’arrangera ni l’une, ni l’autre. Saint-Léger pensait à avoir fait le plus dur quand, après des buts de Marino et Hubert contre son camp, Robin Delhaise a mis les Canaris au commandement à la 50', mais les Jamoignards ont repris l’avance par Protin et Gaudot. C’était sans compter sur la montée au jeu à quelques minutes de la fin du T1 léodégarien Mario Mendoza qui est allé arracher lui-même l’égalisation à la 94'.

Freylange 0 – Vance 5

Victoire d’autant plus aisée que Dylan Herman faisait sauter le verrou Mauve dès la première minute. Il a doublé le score à la demi-heure. "Ce n’est pas si évident, admet le T1 vançois Christophe Backes. Nous sommes un peu tombés dans la facilité en imposant un faux rythme aux Freylangeois. Malgré leur infériorité, ils ont joué à fond jusqu’à la dernière minute. Chapeau !" Richard et un doublé de Mancini ont donné au score des allures de forfait, en sept minutes. À noter l’exclusion un peu ridicule de Herman pour une faute dans les arrêts de jeu alors que le match était plié depuis belle lurette.

Meix B 0 – Tontelange1

Les Spurs ont déniché leur nouvel entraîneur, Mustafa Hadad, par le passé à Waltzing et à Messancy. Il donnera son premier entraînement mardi soir. La rencontre a parfaitement débuté pour Tontelange avec un but de l’inévitable Gischer d’un tir tendu des 25 mètres que le gardien Massart détourne dans ses propres filets. Le même gardien a frisé la correctionnelle quelques minutes plus tard pour faucher le même Gischer en dehors de son rectangle. Il s’en est tiré avec une carte jaune vif. Trois points qui font du bien à Tontelange, mais qui a souffert pour garder la victoire.

Martelange 0 – Bleid 4

"Je suis vraiment fier de cette prestation, sourit Kamel Bouzoubaa, le T1 des Pânis. Nous avons fait circuler le ballon. Collectivement, c’est une belle victoire." Elle a été malheureusement entachée par la blessure de Grégory Molnar, qui a été envoyé à l’hôpital en fin de première mi-temps après s’être démis l’épaule en chutant. Cava Mboya y est allé d’un doublé, Faye et Tissandier se chargeant des deux autres buts.

Saint-Mard 3 – Toernich 3

Le coach des balieusards arlonais Didier Muller a laissé quelques cadres sur le banc, pour leur faire comprendre que la mentalité c’est aussi important à l’entraînement. Saint-Mard a pris les commandes grâce à deux buts de Giltaire et Habay aux 20' et 27'. Cissoko a répliqué en revenant à 2-1, mais Foulon a cru porter l’estocade à la 49' (3-1). Le match semblait plié, mais c’était sans connaître le jusqu’au boutisme de Toernich qui a arraché le nul avec des buts de Vergnol et Logan Muller aux 75' et 87'.