Après 70-70, on n’a plus mis un ballon et eux ont terminé par un 10-0. On a perdu notre jeu offensif, notre lucidité. Dans l’agressivité et l’intensité, on n’était pas au niveau des dernières semaines. Avec un match plein, on aurait pu prétendre à la victoire, même si Kain est une belle équipe, qui devrait jouer le haut du tableau. Il y avait de la frustration en fin de match.

Et cette responsabilité de coach pour un match ? Pas trop de pression sur les épaules ?

Non, pas du tout. Ni de la part de Stu, ni des joueurs. Mais moi, j’ai envie de donner une belle image et de montrer qu’on peut compter sur moi. Quand on te donne les rênes, tu as envie de bien faire. Cela légitime aussi un peu mon statut d’assistant-coach.

Pas trop dure à avaler la défaite ?

Après le match, pendant que les gars étaient dans le vestiaire, je me suis mis à l’écart. Et j’ai pris une vingtaine de minutes pour analyser la rencontre et réfléchir à ce qui aurait pu se passer autrement. Je ne prends pas la défaite à 100% pour moi. Mais il faut se remettre en question.

L’entente est bonne avec les joueurs ?

Oui. Cela s’est très bien passé. Les gars savent bien qu’ils ne doivent pas attendre de moi la même chose que de Stu. Et ils sont respectueux. Il faut dire que je suis avec l’équipe depuis la reprise des entraînements. Les principes, les systèmes, je les connais.

L’équipe est plus forte que l’an dernier ?

Oui. Déjà parce qu’elle a un an d’expérience en R1. Les gars se rendent compte des exigences. Ils ont tout de suite trouvé leurs marques. Le groupe se complète très bien. Et Nathan Dubois et François Hissette prennent leur rôle de leader à cœur, de manière juste, sans en faire trop. Ils sont super positifs. Il y a un vrai changement de dynamique grâce à eux.

Attention, ce dimanche, à Loyers, qui vient de décrocher sa première victoire: 87-47 contre Jupille.

On doit prendre tout le monde au sérieux, et d’autant plus une équipe qui vient de mettre 40 points à un adversaire. Il faut mettre le paquet en termes d’énergie et d’intensité.