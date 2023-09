Meix remporte le derby sur le fil, Harre-Manhay nouveau surprenant leader

Dans l'autre rencontre de D3 ACFF, on note la défaite de Gouvy dans les ultimes minutes contre une solide équipe de Huy.

En P1, Sart, défait, abandonne sa place de leader au profit de son opposant du jour, Harre-Manhay. Grâce à cette victoire dans le nord de la province, le promu occupe donc la tête du classement avec deux points devant les Spirous et les Arlonais. En effet, les hommes de Phillipe Gomrée, pourtant menés à la pause, ont sorti une prestation cinq étoiles et un quart d'heure de folie en seconde période pour renverser le derby à leur avantage contre le voisin de Messancy. Ce dernier, pourtant annoncé comme candidat au titre, continue de perdre du lest et reste coincé dans le milieu du classement. Les Messancéans sont d'ailleurs dépassés par Oppagne, facilement vainqueur d'Erezée, grâce notamment à un hat-trick de Fiévet en moins d'une heure de jeu.

Les résultats:

Longlier – Meix 1-2

Buts: Jacques (7', 0-1), Debehogne (35', 1-1), Dewalque (89', 1-2)

CR: Dillenbourg (63', 2CJ)

Huy – Gouvy 2-1

Buts: Nuozzi (27', 0-1), Kabeya (67', 1-1), Pianetti (88', 2-1)

Arlon – Messancy 5-2

Buts: Yakhlef (25', 0-1), Rocca (31', 1-1), Perrin (46', 1-2), Verger (62', 2-2), Hentcho (68', 3-2), François (69', 4-2), Hausman (74', 5-2)

Sart – Manhay 0-2

Buts: Roberty (62', 0-1), Binate (71', 0-2)

Erezée – Oppagne 1-5

Buts: Fiévet (6', 0-1; 31', 0-4; 55', 1-5), Raskin (13', 0-2), Etienne (19', 0-3), Minique (45', 1-4)