Le derby pour Aye, remontadas pour Dinez

Le début de partie est équilibré. Lola Sion fait parler l’expérience acquise dans les divisions supérieures pour remporter ses deux premiers simples. Cindy Joiris écarte Cindy Lemaire en quatre sets, mais c’est surtout la remplaçante du jour, Eloïse Deflandre, qui se met d’emblée en évidence en s’imposant dans la manche décisive face à Geneviève Culot. Le marquoir affiche 2-2 puis 3-3 car Culot s’impose cette fois en belle contre Joiris.

Le double va également se décider au cinquième set mais va s’avérer être un tournant dans la rencontre. Menées 2 sets à 1, les Godîs vont revenir pour s’imposer 11-6 dans la dernière manche.

Le marquoir passe à 4-3 en faveur d’Aye et Wellin va prendre un sacré coup sur la tête, au point de ne plus remporter le moindre set lors des trois derniers simples. Aye décroche sa première victoire et se repositionne en milieu de tableau.

De 4-2 à 4-6 pour un sans-faute

En déplacement à Philippeville, la jeune équipe de Dinez C a affronté des joueuses d’une tout autre génération et au jeu parfois atypique. Mais alors que le score était de 4-2 avant le double, les Houffaloises vont complètement renverser la vapeur en remportant les quatre derniers matches et rester invaincues, conservant par la même occasion la tête de la série. Mention spéciale cette semaine à Emeline Czaplicki, qui s’offre trois nouvelles performances pour porter son total à sept déjà.

De remontée, il en a aussi été question pour l’équipe B de Dinez, en D1 nationale. Thuin menait 5-2 avant que la formation emmenée par Mélissa Maes n’arrache le nul, cette dernière battant lors de l’ultime duel Carole Ghyselinck, ancienne joueuse de Superdivision.

Enfin, en D2 nationale, Joubiéval a subi une seconde défaite à domicile face à Vedrinamur B. C’est Audrey Sépult qui cette fois a sauvé l’honneur salmien.