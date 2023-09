Le BCCA Neufchâteau (D2) veut confirmer à la maison contre Lommel, ce samedi

Premier match à domicile, ce samedi soir, pour le BCCA Neufchâteau. "Un match important pour nous, lance le coach Marc Hawley. Lommel pourrait terminer dans le Top 4 ou à la 5e place. C’est un concurrent direct, donc il faut gagner chez nous. D’autant plus que le week-end prochain, on va à Comblain, le favori. Si on peut y aller avec deux victoires déjà en poche, on serait tranquille."