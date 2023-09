Halanzy reprend seul la tête en D3

Vainqueur 4-8 à Ans, Halanzy a fait oublier sa lourde défaite devant Seilles (3-14 après avoir joué presque tout le match à quatre) et du même coup repris seul la tête du classement en Division 3 nationale C. Avec deux unités de plus que les Liégeois dans un classement toutefois tronqué puisque, selon les cas, les équipes comptent cinq, quatre, trois et même deux matches joués.