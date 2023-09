Dewalque permet à Meix de réaliser le hold-up

Cinq corners, une frappe de Debehogne repoussée par Brolet, un ballon du même Debehogne dévié par le dos Bechet avant de mourir sur le toit du but, une tête de Cravatte dans les bras du portier. En quinze minutes, Longlier avait déjà eu plus d’occasions que face à Wanze la semaine dernière. Mais pourtant, après quinze minutes, c’est Meix qui était devant au marquoir grâce au but de Jacques sur la première incursion gaumaise dans le rectangle. Aligné avec un bloc bas qui embêtait Meix, où Bechet ne trouvait pas la solution à la relance, Longlier a pu pratiquer le jeu qui lui convient le mieux: une récupération et une transmission rapide vers Debehogne, Debue et Philippe, préféré à Lahrach en tant que numéro neuf. "Nous avions travaillé cela à l’entraînement. J’avais dit qu’il fallait laisser relancer Bechet. Ronan avait pour consigne de bloquer la relance de Blaise. Je l’ai titularisé car je ne voulais pas que Samy Lahrach aille au combat physique avec Blaise. Ronan a beaucoup dézoné et cela a embêté Meix ", disait Damien Tucci.

Intéressant dans la verticalité et très dangereux grâce à la prise de profondeur de ses ailiers, Longlier voit Debue, qui avait pourtant mystifié Schmit et Brolet, rater une énorme occasion en envoyant à côté. Le gamin se rachète en lançant Debehogne sur l’égalisation. Plus que mérite pour les hommes de Damien Tucci qui auraient dû rentrer avec un but d’avance aux vestiaires si Bréjard, sur un ballon relâché par Brolet, n’avait pas envoyé au-dessus. "Cela devait être 3-1 à la mi-temps, soupirait Damien Tucci. Cette défaite est frustrante, elle fait mal, mais c’est de notre faute. Cela fait trois mois que je dis que cela se jouera sur des détails. Nous progressons, mais il faut davantage de lucidité et de QI football."

Incapable de trouver l’homme libre dans l’entrejeu, Meix ne se montre pas plus dangereux après le repos. Et alors que Longlier semble bien dans le match, le deuxième tournant arrive. Déjà averti, très sévèrement pour une faute à 80 mètres de son but, Dillenbourg écope d’un second bristol, logique celui-là, pour une semelle à mi-terrain. Mais même face à un Longlier réduit à dix, Meix ne parvient pas à inquiéter Scheid, si ce n’est sur une frappe de Jacques à cinq minutes du terme. C’est finalement Dewalque qui sort de sa boîte pour aller offrir la victoire aux siens et une place dans le bon wagon tandis que Longlier, où Nicolas a manqué une balle de 2-2, reste à quatre unités.

Longlier: Scheid, Lefort, Cravatte, L. Dufrasne, Wallens, Dillenbourg, Bréjard, M. Dufrasne (57’, Bihina), Debue (68’, Lahrach), Philippe (72’, Roman), Debehogne (72’, H. Nicolas).

Meix: Brolet, Schmit, Blaise, Bechet (80’, Gomrée), Day, Puffet (65’, Déom), Laurent, Wérard (65’, Limpach), Erdeljan (57’, Breda), Dewalque, Jacques.

Arbitre: S. Somville

Buts ; Jacques (7’, 0-1), Debehogne (35’, 1-1), Dewalque (90’, 1-2).

Cartes jaunes: M. Dufrasne, Bréjard, Limpach.

Carte rouge: Dillenbourg (63’, 2CJ)

Assistance: 150

7’, sur la droite du rectangle, Jacques croise parfaitement (0-1).

37’, après une mauvaise relance dans l’axe, Debue lance Debehogne sur la droite. Day se loupe et l’ailier s’en va tromper Brolet (1-1).

90’, Cravatte rate sa relance. Tout profit pour Dewalque qui résiste au retour de L. Dufrasne avant d’allumer Scheid (1-2).