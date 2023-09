Nouvelle tuile pour un Loïc Gillet en pleine réflexion

Blessé au genou gauche après un quart d’heure, lors du match de Coupe de Belgique disputé contre Meux le 9 septembre, Loïc Gillet a reçu les résultats de son IRM ce jeudi. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Le latéral gauche habaysien souffre d’une rupture du ligament croisé. Qui n’est que partielle certes, mais le joueur gaumais, âgé de 22 ans, a déjà été victime de deux ruptures totales auparavant, en 2017 (genou droit) et 2019 (gauche), et il s’interroge forcément quant à la suite de sa carrière sur les terrains.