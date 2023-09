Maréchal, du Standard à Manhay en passant par Eupen et... la réserve de Gouvy

L’appétit vient en mangeant, dit-on. Les hommes de Ludovic Lejeune se déplaceront donc à Sart, ce soir, avec deux idées derrière la tête: ravir la 1re place aux Spirous et… prendre une option sur la 1re tranche, qui s’arrêtera au soir de la 8e journée. "La tranche, nous n’en avons pas du tout parlé dans le vestiaire, assure Romain Maréchal. Nous sommes vraiment focus sur ce choc à Sart. Aller chez le premier, c’est toujours particulier."

Romain Maréchal fait partie des joueurs de P1 qui affichent toujours 100% de temps de jeu, après cinq journées. S’il découvre la série, il n’est pas né de la dernière pluie pour autant. Aussi à l’aise dans la charnière centrale que comme récupérateur, le garçon a été formé à bonne école: sept ans au Standard, six à Eupen et un au FC Liège. "À Eupen, je m’entraînais cinq fois par semaine, dit-il. Ma dernière saison là-bas a cependant été compliquée. Avec les trajets (il habite Rocourt) et les blessures, je n’ai plus eu la force de continuer. J’ai stoppé en cours de saison. J’ai ensuite signé au FC Liège, puis le Covid est arrivé. J’étais un peu dégoûté du football, si bien que j’ai décidé de faire un break d’un an."

Le goût du foot, Romain Maréchal l’a retrouvé à Gouvy en 2021, en… réserve. "Un ami, Johann Cornet, m’a invité à venir jouer avec eux, dit-il. Je suis allé jouer cinq à six matchs et j’ai retrouvé du plaisir."

Avec Siquet chez les Rouches

Harre-Manhay a rapidement flairé le bon coup. Marc Pottier, Sébastien Boulenger et Joël Roberty ont fait le forcing pour attirer le fiston de leur ami Raphaël. "Toute ma famille quasiment a joué au club, dit-il. Cela s’est donc fait assez naturellement. Après un an et quelques mois ici, je peux dire que c’était le bon choix. Le compromis est parfait: les joueurs sont de qualité, le club est ambitieux et l’ambiance est terrible. Je m’y sens super bien." Pourtant, comme tout gamin passé par un centre de formation, Romain Maréchal rêvait naguère d’une vie de footballeur pro. "J’ai notamment joué avec Hugo Siquet chez les Rouges, confie-t-il. C’est un milieu très concurrentiel, avec beaucoup d’appelés et peu d’élus. Je ne regrette rien, j’ai vécu de belles années. Ce qu’il m’a manqué pour percer au plus haut niveau ? Sans doute un peu de mental, mais surtout du physique. J’ai toujours été assez frêle et je n’ai jamais eu la meilleure VMA. Pour faire du foot son métier, il faut être très fort mentalement, tactiquement, physiquement et techniquement. Et encore, cela ne suffit pas toujours. Même quand tu as tout cela, il faut travailler un peu plus que les autres pour vraiment sortir de la mêlée. Ce que je ne faisais pas."