(Rires). Non non, pas du tout. Franchement, ma jaune à Ethe, elle est tout sauf méritée. Le gardien gaumais foire son contrôle, j’en profite pour passer mon pied et il vient me shooter dedans. J’aurais dû obtenir la faute. A la place, l’arbitre siffle contre moi et il me met la jaune.

On imagine que vous décomptez les heures ?

Disons que c’est le match que j’ai directement coché dans mon calendrier. J’ai vraiment hâte de retourner là-bas et de fermer la buvette.

Vous n’avez pas peur de vous tromper de vestiaire ?

Non, cela devrait aller. Je sais très bien que c’est le premier quand je rentre (rires). Je ne risque pas de me tromper.

Vous avez déjà échangé avec vos anciens équipiers ?

Oui, nous nous sommes envoyé quelques messages pendant la semaine. Notamment de la part de Régis Leboutte. Il faut bien se taquiner un peu hein ! Mais cela reste bon enfant, je me suis toujours bien entendu avec les gars d’Erezée et c’est toujours le cas maintenant. Nous sommes restés en contact. Je n’aurai pas besoin de mettre deux paires de protège-tibia samedi. Enfin, on va déjà voir si j’ai du temps de jeu. L’équipe a bien tourné face à Arlon la semaine dernière, le coach fera peut-être confiance au même onze.

"Pas étonné par le premier bilan de mes anciens équipiers"

Vous connaissez votre adversaire par cœur. Un avantage ?

Je ne sais pas, car les mecs, ils me connaissent aussi. Ils savent comment je joue. Si je débute, je risque de me retrouver avec Coco (Corentin Baudrie) dans les pattes. Je sais que ce sera costaud. Mais je pense que ce sera un match agréable à suivre pour le spectateur neutre.

Oppagne s’attend davantage à un combat physique ?

Pas nécessairement. Après, je me doute du système que Walhi (Nicolas Walhain) va mettre en place. Erezée va probablement nous attendre avec un bloc bas et ressortir rapidement. Et c’est logique car l’équipe maîtrise ce plan de jeu à la perfection. Ce sera à nous de faire preuve d’intelligence. Il faudra être mature.

Sur papier, le noyau d’Oppagne semble plus costaud que celui d’Erezée-Amonines ?

Oui, sur le papier, peut-être. Mais bon, le papier et le terrain, ce n’est pas la même chose. Dans le football actuel, avoir des noms, cela ne veut plus rien dire.

Erezée-Amonines compte sept points. Un bilan qui vous étonne ?

Pas le moins du monde. Je ne faisais certainement pas partie de ceux qui considéraient Erezée comme un oiseau pour le chat. Cette équipe a des qualités. Et j’ai toujours dit que mes anciens équipiers risquaient de faire chier pas mal d’adversaires cette saison. Et pas seulement à la maison même si se déplacer là-bas n’est jamais facile. Je suis allé voir les rencontres face à Arlon et contre Ethe. Bon, à Arlon, il n’y a pas eu photo, les Arlonais étaient plus forts. Mais face à Ethe, la différence de niveau, elle ne s’est pas vue. Erezée était peut-être même un peu au-dessus. Et si le ballon avait un peu plus tourné pour eux, mes anciens équipiers auraient même deux points de plus au compteur.

"Attention à la patte gauche de Régis"

Vous vous méfiez d’un joueur en particulier ?

Je pourrais citer plusieurs joueurs. Mais si je dois en citer un, je vais dire Régis Leboutte. Régis, on le connaît. Sa patte gauche, elle peut faire des dégâts. C’est un joueur qui sait éliminer son opposant avant d’envoyer une transversale chirurgicale. Il ne faut pas lui laisser le temps de se contrôler et de se retourner. Sinon, cela risque de faire mal, surtout s’il sait lancer un Tommy Delvaux qui a une sacrée pointe de vitesse. Mais je sais aussi que Régis n’aime pas être mis sous pression.

Vous avez annoncé votre retour à Oppagne dès le mois de janvier. Si vous aviez su que la montée allait être au bout pour Erezée, vous auriez attendu ?

Non. Je voulais signer à Oppagne. J’avais annoncé au coach qu’il était temps pour moi de quitter Erezée. C’est toujours délicat d’annoncer cela si rapidement car le coach aurait très bien pu me mettre sur le côté. Mais Nicolas m’a fait confiance et je pense lui avoir rendu cette confiance. Je n’aurais pas pu partir sur une meilleure note.

Justement, comment pourriez-vous définir Nicolas Walhain ?

Un super coach. Un gars qui est à l’écoute, qui ne se prend pas la tête, qui est détendu, mais qui sait être sérieux quand il le faut. C’est un peu le même style que Valère Lamy, même si Valère est peut-être un peu plus strict.

En signant à Oppagne, vous rejoignez un club qui vous avait mis à la porte en 2019. La rancune ne fait pas partie de vos défauts ?

J’ai rencontré le président et Benoît Gridelet. Nous avons eu une bonne discussion et nous avons fait table rase du passé. À cette époque, j’étais jeune, j’ai commis une erreur (NDLR: il avait annoncé prolonger à Oppagne avant de revenir sur sa parole pour aller à Melreux, ce qui avait motivé le président Paquet à la virer). Mais j’avais besoin de partir. Tout le monde vous le dira.

Vous étiez gardien en quittant Oppagne. Vous y êtes retourné comme attaquant. Les gants, cela ne vous manque pas ?

Non. Mais s’il faut aller dépanner une fois au but, je ne dirai pas non car je pense qu’avec un bon échauffement, les sensations reviendraient vite.