Le match que j’attends le plus avec celui contre Chaumont, évidemment. C’est la première fois que mon frère et moi allons nous affronter. Du moins, si je joue. Je reviens dans le groupe, après avoir été envoyé en B la semaine passée, mais je pense que je ne commencerai pas.

S’il y a bien un défenseur de la province qui connaît Jonathan Schinckus, c’est vous. Dites-nous, une bonne fois pour toutes, comment il faut s’y prendre pour le museler !

Il ne faut pas lui laisser le ballon, tout simplement. Une fois qu’il l’a, c’est souvent trop tard, parce qu’il est imprévisible. Avec son intelligence de jeu, il est capable de tout.

Mais il n’a qu’un pied…

Détrompez-vous. Quand il a le ballon, tout le monde crie "Pied gauche, pied gauche !" Alors c’est sûr qu’il vaut mieux le laisser tirer du droit que du gauche, mais c’est une erreur de penser que son pied droit ne lui sert qu’à monter dans le bus. Il faudra le marquer de près.

Marquage individuel ?

Non. On a tenté le coup contre Messancy, avec Léoni, et ce ne fut pas spécialement concluant. On perd un homme. En revanche, je sais ce qu’il n’aime pas: qu’on lui rentre dedans. Si on lui met deux ou trois semelles, il peut s’énerver. Mais avec ce qu’il a connu en D2 et en D3, il en faut déjà beaucoup pour le sortir de son match. D’autant plus qu’il est revenu au top physiquement. Il a perdu quelques kilos et si j’en crois les différents échos, il est vite devenu la plaque tournante de Libramont.

Vous l’avez eu comme entraîneur durant trois ans, à Chaumont. Déçu ou content de ne plus l’avoir comme coach ?

Déçu. C’est le meilleur entraîneur que j’ai eu depuis que je joue en équipe première. Ses entraînements étaient très intenses, on ne s’arrêtait jamais. Tactiquement, il est très fort aussi. Quand l’équipe était en difficulté, il mettait rapidement le doigt sur le problème, même en jouant. Et, en prime, il sait créer une véritable cohésion sur le terrain. C’est d’ailleurs ce qui nous manque un peu à Vaux-Noville. On s’entend très bien dans le vestiaire, mais en match, on manque encore de liant. Ce qui est logique, vu le nombre de changements qu’il y a eu dans l’équipe cet été.

Au niveau relationnel, cela s’est toujours bien passé ?

On ne s’est pris la tête qu’une fois en trois ans. Jonathan est quelqu’un de très franc et il vit ses matchs à fond, ce qui rend parfois ses remarques un peu sèches. Mais sur le fond, elles sont toujours justes et constructives.

Il y a un an, ni vous ni votre frère ne pensiez quitter Chaumont, si ?

Non. Il y a douze mois, rien ne laissait présager une telle issue. On pensait que le projet chaumontois ne faisait que commencer, finalement.

Votre frère a annoncé son départ presque du jour au lendemain, en mars. Surpris ?

Il n’a pas pris la décision de partir sur un coup de tête. Personnellement, il m’en parlait depuis plusieurs semaines déjà. Certaines critiques, certaines remarques, parfois insultantes, l’ont blessé. Il a quand même hésité jusqu’au bout à revenir sur sa décision. Je le revois à la mi-temps du dernier match, à Assenois, dire à Boule (Jérôme Hinck): "Si on gagne, on reste !" (NDLR, une victoire assurait officiellement le maintien de Chaumont en P1). Il a proposé au comité de rester comme simple joueur. Le club lui a fait savoir qu’il préférait tourner la page, estimant qu’il était difficile de revenir en arrière.

Et son départ a provoqué le vôtre…

En effet. Au départ, on pensait tous les deux arrêter. Ce que j’aurais fait si Ochamps et Vaux-Noville ne m’avaient pas contacté.

Vous retournerez un jour à Chaumont, club que vous n’aviez jamais quitté avant cet été ?

C’est possible, oui. Chaumont reste le club de mon cœur. Je suis affilié là-bas depuis que j’ai commencé le foot. Il faut laisser un peu de temps au temps, mais je n’ai aucune rancune vis-à-vis de mon ancien club.

Votre maman est votre première supportrice. Elle encouragera lequel de ses deux fistons, ce dimanche ?

(rires). Si Jonathan est sur le terrain et moi sur le banc, elle risque de supporter Libramont. C’est une acharnée. Durant mes douze années en équipe fanion à Chaumont, je crois qu’elle a assisté à 98% des matchs. Jonathan et moi lui avons d’ailleurs tous les deux donné l’abonnement que nous avons reçu dans notre nouveau club respectif.

3 sur 15 pour Vaux-Noville. Le départ est décevant ?

Je pense que nous valons et que nous méritons mieux que cela. Nous avons mené dans quatre des cinq premiers matchs. Comme je l’ai dit, nous manquons encore un peu de cohésion, ce qui se traduit par un nombre de buts encaissés trop important (16). Mais je suis convaincu que nous avons toutes les qualités nécessaires pour nous sauver.

Et Chaumont ?

Mon ancienne équipe aura besoin de toutes ses forces vives pour prolonger son bail en P1. Si elle est trop souvent privée de cadres comme Lionel (Deom), Jordan (Grégoire) et Boris (Wattiaux), comme ce week-end, cela risque d’être compliqué. Après, on n’accroche pas Sart et Arlon par hasard. Ces deux partages prouvent qu’il reste de la qualité à Chaumont, malgré les nombreux départs.

Ses premières primes à 28 ans

En douze saisons en équipe première à Chaumont, Jordan Schinckus n’a pas touché un kopek. «Comme Yoan (Reyter) ou Lionel (Deom), glisse-t-il. Durant toutes ces années, le club a peut-être offert une paire de chaussures à l’un ou l’autre joueur, défrayé les déplacements de quelques garçons qui venaient de plus loin, mais il n’a jamais donné de prime de match.»

Vaux-Noville, comme les autres clubs de P1, est un peu plus généreux avec ses joueurs. Si bien qu’à 28 ans, Jordan Schinckus s’apprête à toucher ses premières enveloppes. «Cela fait bizarre, dit-il. Quand j’ai rencontré le président et qu’il m’a demandé ce que je voulais, je n’ai pas su quoi répondre. J’ai simplement dit que je ne voulais pas être payé moins que les autres (rires). Si tout le monde touche un petit quelque chose, je serais con de refuser. Le club m’a fait une proposition et j’ai accepté. Disons que je prends ce qu’on me donne.»