Guy Blaise, ce "gamin" de presque 43 ans

Guy, votre avis sur le début de saison de Meix ?

Nous aurions pu avoir deux ou trois points de plus. Je songe évidemment au revers par forfait devant Aywaille ou encore au récent derby face à Habay. Si François Reyter prend une rouge d’entrée de match, cela change tout. Et si on exploite mieux nos occasions au premier acte aussi. Les Habaysiens ont été plus efficaces. Dans l’ensemble, j’observe que la mentalité a été bonne dans tous nos matches si ce n’est qu’on a lâché prise après le 2-0 concédé sur un hors-jeu flagrant à Raeren.

Et votre début de saison, vous en pensez quoi ?

Je n’ai pas à me plaindre, je suis épargné par les blessures. J’ai fait une préparation correcte et je peux être content de mon rendement dès lors que je ne m’entraîne qu’une fois par semaine en raison de mes obligations familiales (NDLR: lui et sa compagne ont six enfants, âgés de 1 à 14 ans).

Vous essayez néanmoins de pratiquer d’autres activités sportives en dehors de cet entraînement ?

En fait, comme j’entraîne les U15 d’Arlon trois fois par semaine, je cours et je joue un peu avec eux aussi. Et je vais de temps à autre faire un jogging avec ma compagne, en plus des séances de gainage que nous faisons en famille.

À Meix, Cela vous fait quoi de jouer avec des garçons qui pourraient être vos enfants ?

(Rires) Je prends ça avec du recul, ça m’amuse. Je suis encore un gamin dans ma tête, donc l’adaptation est plus facile. Que vous ayez 18, 25 ou 35 ans, c’est l’état d’esprit qui compte. Et pour moi, conseiller un gamin de 20 ans ou un joueur chevronné de 32, c’est du pareil au même.

Vous avez adapté votre jeu au fil des années ?

Peut-être un peu inconsciemment, en misant davantage sur le placement et la lecture du jeu. Mais ce n’est pas comme si j’évoluais en attaque, où l’adaptation doit être plus conséquente. De plus, la vitesse n’a jamais été mon point fort. En fait, je me suis peut-être plus adapté à mes équipiers qu’à moi-même. Parce qu’on ne joue pas de la même façon en D1 B qu’en D3 ACFF.

"Je me mets moins la pression qu’avant"

Et y a-t-il un aspect particulier de votre jeu pour lequel vous vous dites que ça devient compliqué ?

Non. Je n’y pense pas, en fait. Je ne ressens pas la peur de mal faire parce que je me mets moins la pression qu’avant.

Pourquoi ?

Parce qu’avec les années et le vécu, on relativise davantage, on se dit qu’il y a des choses plus importantes que le foot. J’ai la chance de pouvoir encore jouer à ce niveau à un âge où certains ne peuvent plus faire de sport parce qu’ils ont des soucis de santé. J’en profite sans me poser de questions.

Avec quelques passe-droits, non ? Vous pouvez arriver un peu plus tard aux rendez-vous de l’équipe…

Je ne sais pas si on peut parler de passe-droits, mais le coach connaît ma situation et j’essaie de rester au maximum avec mes enfants. À partir du moment où je continue de prester, le groupe l’accepte et à l’entraînement comme en match, j’essaie de montrer l’exemple.

Déom est arrivé cette année, renforçant la concurrence en défense centrale. Cela ne vous a pas incité à mettre les bouchées doubles ?

Non. La vie m’a appris à prendre les choses comme elles viennent. Si je dois jouer, je joue ; si pas, je l’accepte.

Vous pourriez donc accepter de vous asseoir sur le banc sans rechigner ? Ce n’était pas le cas à votre époque virtonaise…

Si je passe à côté d’un match, si je ne suis plus au niveau, je peux le comprendre. Maintenant, je n’aimerais pas d’être sorti juste parce qu’il faudrait faire la place à des plus jeunes. Mais si je ne preste plus à un niveau suffisant, je serai peut-être le premier à le dire au coach.

Le conseil de Karim Belhocine

Et vous n’avez toujours pas fixé de limite d’âge à votre carrière de joueur ?

Non, on verra quand mon corps m’indiquera qu’il vaut mieux arrêter.

Et arrêter pour une autre raison ? Pour d’autres hobbies ou plus de temps en famille, par exemple.

Vous savez, je crois que le jour où j’arrêterai, je risque d’avoir des propositions pour entraîner. Donc, en matière d’emploi du temps, cela ne changera pas grand-chose. Karim Belhocine (NDLR: ex-capitaine de Virton) m’a dit un jour: “Tant que tu peux encore jouer, fais-le”. Parce que lui regrette un peu d’avoir arrêté à 36 ans pour devenir coach.

Pour conclure, un autre derby vous attend ce soir. Tout aussi compliqué que face à Habay ?

Chaque match a sa vérité. On connaît bien Longlier, son style enthousiaste, son coach qui mise sur le pressing et la rigueur. C’est une équipe qui m’a toujours bien plu, qui va de l’avant.