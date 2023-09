Comme Florenville, Houffaloise en colle six à Chaumont

Ils vont vite déchanter. Après vingt minutes, El Ouaaliti a déjà donné deux buts d’avance aux Houffalois. Ces derniers ne lèvent pas le pied de l’accélérateur pour autant et Clotuche ne se contente pas de passer un savon à ses milieux, qui ont oublié Bouchat aux 20 m: il triple la mise peu avant le repos. Face à des Chaumontois sans réaction, les hommes de Gomez enfonceront le clou dans le dernier quart d’heure, donnant au score des allures de forfait grâce à deux penaltys provoqués par Lentz. Lequel fera boire aux Bleus le calice jusqu’à la lie en plantant le numéro 6 en toute fin de match.

Seul bémol du côté houffalois, les jaunes idiotes reçues par Paquet à 0-3 et Clotuche à 0-5. Du côté de Chaumont, les partages encourageants face à Sart et Arlon semblent déjà bien loin. Si les Bleus ne se ressaisissent pas rapidement, le maintien en P1 deviendra rapidement une chimère. Les retours de Déom et Grégoire sont attendus avec la plus grande impatience...

CHAUMONT: Goosse 4, Reyter 4, Dris 4 (46’, Beckmann 5), Mathot 4, Pierre 4 (46’, Simon 6), Colback 4 (78’, Broeckart), Ben Hamza 4, Lhoas 4, Durré 4, Bouchat 4, Wattiaux 4 (46’, Stilmant 5).

HOUFFALOISE: Frère 6, Chekkouri 6, Brichet 6 (81’, Poncin), Henquinet 6, Lentz 6, Benassy 6 (46’, Fautré 6), Chisogne 6 (70’, Knoden), Nkanda Londo 7, Paquet 7, El Ouaaliti 7 (62’, Renquin 6), Clotuche 7.

Arbitre: M. Collin. Assistance: 150.

Cartes jaunes: Brichet, Paquet, Beckmann, Reyter, Clotuche.

Buts: El Ouaaliti (11’ et 20’, 0-2) ; Clotuche (39’, 0-3) ; Paquet (75’, 0-4 sur pen.) ; Lentz (79’ et 89’, 0-5 sur pen. et 0-6).

Note du match: 6.

11’, sur un centre anodin, Goosse sort à contretemps. El Ouaaliti vient tranquillement placer sa tête dans le but vide (0-1).

19’, le centre tendu de Paquet trouve le même El Ouaaliti dont le plat du pied est parfait (0-2).

39’, Clotuche récupère un corner repoussé dans l’axe, sa volée trouve le petit filet de Goosse (0-3).

75’, faute sur Lentz dans la surface. Paquet convertit facilement (0-4).

79’, Lentz est accroché par Reyter. Il se fait justice (0-5).

89', oublié, Lentz place facilement du gauche (0-6).