Quand Joachim affrontait CR7, Brichet, lui, jouait contre Vesqueville

Rien de tout cela sur le CV de Romain Brichet, lui aussi auteur de quatre buts en cinq matchs. Pendant que Joachim jouait les éliminatoires de la Coupe du monde ou les qualifications pour l’Euro, Brichet, lui, arpentait les terrains de troisième provinciale. Avec Awenne d’abord, Carlsbourg et Bras ensuite. Ses adversaires s’appelaient alors Vesqueville, Rossart ou Opont. Et il ne s’imaginait pas un seul instant, à l’époque, faire trembler les filets de P1 quelques années plus tard. "Après plusieurs saisons en P3, parfois en fond de tableau, j’ai découvert la P2 avec Bras en 2016, dit-il. Nous sommes toutefois descendus directement. L’année suivante, en P3, j’ai planté 21 buts. Je me suis alors dit que je devais viser un peu plus haut."

Couper la deuxième jambe de Chaumont

Si bien que Romain Brichet déménage à Saint-Hubert, qui aligne cette année-là une équipe A en P1 et une équipe B en P3. "J’ai marqué contre Ethe lors du premier match de championnat en P1, mais avec le retour d’Alex Lecomte dans la foulée, je n’ai plus vraiment eu voix au chapitre, se souvient-il. Je n’avais pas le niveau pour m’imposer en P1. Que ce soit physiquement ou mentalement, je n’étais pas prêt. D’autant moins que je travaillais dans l’Horeca, ce qui ne me permettait pas de m’entraîner sérieusement."

Prêt pour la P1, Romain Brichet l’est manifestement, aujourd’hui. L’ancien Borquin, qui travaille désormais sur les toits, avec des horaires fixes, a gagné en fiabilité hors du terrain et, dessus, il n’est plus seulement un mec qui court vite. Il a étoffé sa palette au contact d’Aurélien Gomez. "Quand j’ai signé à Houffalize en 2020, je ne connaissais personne, dit-il. J’ai vraiment trouvé chaussure à mon pied. Les infrastructures sont superbes et, depuis mon arrivée au club, l’équipe n’a cessé de progresser."

Après s’être sauvée sur le fil grâce à la montée de Gouvy et au retrait de Durbuy, la phalange houffaloise compte cette fois assurer son maintien en P1 sans rien devoir à personne. "Pour ce faire, il convient de bien négocier les deux matchs à venir, prévient Romain Brichet. Nous avons jusqu’ici rempli notre contrat contre nos concurrents directs, en battant Vaux-Noville et Érezée. Il faut confirmer contre Chaumont et Florenville. Les résultats de ces deux rencontres risquent d’orienter tout le reste du championnat. On s’attend à être reçu de pied ferme ce vendredi soir. Chaumont sort d’une lourde défaite (6-0 à Florenville), c’est une bête blessée. Soit on lui coupe la deuxième jambe, soit on l’aide à se relever."

Au Basic Fit trois fois par semaine

Romain Brichet, lui, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Celui qui fêtera ses 28 ans le 10 octobre prochain entre, peut-être, dans les meilleures années de sa vie de footballeur. Il ne laisse d’ailleurs rien au hasard: le Basic Fit de Bastogne est devenu sa deuxième maison. "J’y vais trois fois par semaine, dit-il. Les lundis, mercredis et vendredis, pour des séances qui durent entre une heure trente et deux heures. Je travaille essentiellement le haut du corps. " Pour bomber le torse sur la plage et sur Instagram ? Peut-être un peu, mais pas seulement. "Je voulais être plus difficile à bouger, dit-il. Et c’est le cas. J’ai pris 5 kg ces derniers mois grâce à la musculation et je sens que j’ai plus d’impact dans les duels. Mes coéquipiers ne diront pas le contraire. À l’entraînement, ils râlent parfois parce que j’y vais un peu trop fort (rires)."