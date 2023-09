Morette et Saint-Hubert rêvent d'un 4/4 face à Verviers Saint-Michel

Cette équipe verviétoise, Saint-Hubert la connaît bien puisque les Borquins ont affronté les Liégeois en Coupe AWBB. Le score ? 70-72. "Mais Verviers était passé devant dans les quinze dernières secondes, se souvient Antonin Morette. Nous avons envie de prendre notre revanche. Maintenant, nous savons bien qu’il faudra mieux jouer que depuis le début de la saison. Samedi dernier, face à Beez, nous avons eu un coup de mou en début de match, en prenant seize points dans la vue. Nous avons su revenir, mais face à Verviers, un tel trou d’air, cela ne sera pas permis."

Malgré le bilan parfait des siens, Antonin Morette garde les pieds sur terre. Pas question de revoir les objectifs à la hausse. "Nous avons toujours dit que le but était de terminer dans le top 6. Cela n’a pas changé, poursuit le pivot de Saint-Hubert. Et puis, même si le bilan comptable est parfait, dans le jeu, nous n’avons pas non plus écrasé nos adversaires. Nous gagnons sur des écarts de quatre ou cinq points. Est-ce que le Saint-Hubert de cette année est plus fort que celui de l’an dernier ? C’est difficile à dire. Nous sommes peut-être un peu plus forts pour la simple et bonne raison que nous avons une année d’expérience en plus. Et les renforts sont très bien intégrés et amènent un plus à l’équipe."

63 points encaissés de moyenne

Ce qui frappe du côté borquin depuis la reprise ? La solidité défensive: 63 points face à Beez, 61 points à Ensival et 65 points pris contre Pepinster. "L’an passé, nous étions dans les trois moins bonnes défenses de la série, se souvient Antonin Morette. Là, clairement, c’est le jour et la nuit. C’est important de pouvoir se baser sur une bosse défense car offensivement, nous n’avons pas dépensé les 70 points une seule fois. Mais quand cela suit derrière, c’est plus facile de gagner des matches. Ce qui a changé ? Peut-être que nous montrons un peu plus d’agressivité et de solidarité."

Si Saint-Hubert réalise le début parfait, Antonin Morette, lui, se cherche encore. "Mon début de saison ? Catastrophique, répond l’intéressé. Il faut que cela change. C’est bizarre car ma préparation était bonne, mais là, je ne suis pas dedans. Enfin, l’équipe tourne donc c’est le principal. Mais si Saint-Hubert a réalisé le 3/3, ce n’est pas grâce à moi."