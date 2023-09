Les cinq matchs à suivre en P2 et P3

1. Libin – Orgeo (2B) Ochamps, Bouillon et Orgeo étaient considérés comme les principaux outsiders de Libin, avant le coup d’envoi du championnat. Les Libinois (15/15) n’ont pas encore sorti leurs voisins ochamptois de leur roue (13/15), mais ils comptent déjà huit longueurs d’avance sur Bouillon et sept sur Orgeo, qu’ils reçoivent ce samedi soir. En cas de victoire, Andy Léonard et sa bande renverront donc les Orgeotois à dix points. Mais Éric Picart, ancien T1 de Libin, ne l’entend probablement pas de cette oreille.