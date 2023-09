Eric Bertrand a délaissé ses clubs pour un club

Et Éric Bertrand l’avoue, le volley, cela ne lui manquait. Désormais, l’homme trouve du plaisir dans une autre discipline ; le golf. "Une passion qui me prend énormément de temps. Et je ne regrette pas d’avoir stoppé le volley pour m’y mettre, confie-t-il. Ce sont deux sports qui sont totalement à l’opposé. Mais le golf, tu peux y jouer quand tu veux, un peu partout. Ici, mon époque pratique également cette discipline. Et nous irons faire des tournois à l’étranger cette année."

S’il prend du plaisir sur le green, Éric Bertrand n’en reste pas moins très motivé à l’idée de relever le challenge d’Athena. Et pourtant, en préparation, le coach des Nordistes avait toutes les raisons de se tirer les cheveux . "Je vais dire que cela a été chaotique, en restant gentil, lance l’intéressé. Dans une préparation de six semaines, tu dois avoir le temps de mettre ton jeu en place. Mais ici, nous étions cinq ou six en séances. Une fois, nous étions neuf. J’ai dit au club que cela ne pouvait pas continuer. Il faut qu’au moins une des deux séances de la semaine soit suivie correctement. Parce que la technique individuelle, c’est bien, mais cela ne suffit pas. Il te faut un collectif, un système de jeu et des automatismes."

"La défaite à Franchimont ? Un hold-up"

Sans préparation, Athena a perdu ses deux premiers matches. Mais la semaine dernière à Franchimont, les Salmiens ont perdu deux sets sur le score de 26-24 . "Cette victoire, c’est un hold-up, répond Éric Bertrand. Dans la première manche, nous avons une balle de set que nous ne savons pas concrétiser. Mais ce qui me reste en travers de la gorge, c’est le troisième set. A 25-24, l’arbitre nous siffle une faute de notre passeur alors que l’adversaire en a fait dix pendant le match sans qu’il ne siffle. Il nous manque encore cette volonté de gagner. Les joueurs ne sont plus habitués à se battre pour la victoire. Lors du premier match face à Uccle, c’était flagrant. Ils jouaient petit bras, en ayant peur de faire une faute. Ce n’est pas permis. Heureusement, c’était meilleur la semaine dernière à ce niveau-là. Si l’équipe est lancée ? C’est encore un peu tôt pour le dire. Mais j’étais satisfait du dernier match."

Ce samedi, Athena ira à Remouchamps. Pour décrocher ses premiers points ? "Cela dépend de notre niveau de jeu. Remouchamps est une équipe qui va jouer la première partie de tableau. Mais si nous montrons de l’envie et que nous ne lâchons rien, tout est possible, termine Éric Bertrand . Il faut cependant rester réaliste. Moi, je veux simplement que les joueurs s’amusent, car c’est le principal pour délivrer du bon volley."