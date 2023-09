Tenneville accueillera son premier motocross ce week-end

"Les démarches ont débuté en novembre de l’année dernière, explique-t-il. J’ai très rapidement obtenu le soutien de la Commune, un permis d’urbanisme pour ce genre de manifestation est en effet nécessaire. J’ai reçu le feu vert officiel en juin dernier."

Restait à trouver un circuit, ce qui ne fut pas très compliqué grâce à Pierre et Arnaud Renard, ce dernier étant lui-même pilote à l’AMPL dans la catégorie inters MX2. "Ils ont mis un terrain à disposition, une prairie assez accidentée qui convient bien à la pratique du motocross, un circuit naturel d’une longueur de 1,5 km, poursuit l’organisateur qui a dû puiser en grande partie dans ses propres deniers pour mettre sur pied cette première organisation." Créer un club n’est pas nécessaire pour une première. L’année prochaine nous devrons nous constituer en ASBL, précise celui qui se réjouit de pouvoir compter sur une soixantaine de bénévoles pour l’épauler lors de ces deux journées de compétition. En plus de ceux-ci, François Petit, Kevin et Claudy Renson, Julien Maréchal et Jean Denil se sont mis à la disposition de l’organisation pour le terrain ou les parkings. Comme on peut le constater, de nombreuses personnes se mobilisent pour que cette première soit une réussite. Ce qui devrait être le cas notamment au niveau de la météo qui s’annonce assez clémente. Rendez-vous est pris pour les amateurs ce samedi 30 septembre et dimanche 1' octobre sur le circuit situé rue de la Vieille Église.