C’est sûr. C’est vraiment un match qu’on voulait gagner, chez un concurrent direct, pour bien démarrer. C’était le moment. Ce sont des jeunes, qui seront meilleurs plus tard dans la saison.

Limburg est revenu à 70-72, mais l’équipe a bien géré les deux dernières minutes ?

Oui. Lucas (Démoulin), Pierre (Geubel) et Stu (Sturam) ont mis des shoots importants. Avant cela, on avait eu un relâchement, on s’était déconcentré. Comme l’année dernière, on n’a pas chaque fois une mentalité de tueur en fin de rencontre. On devrait tuer le match quand on a l’occasion et ne pas laisser l’adversaire y croire. Mais il ne faut pas oublier que c’est la D2 et les équipes réagissent aussi.

Il manquait trois joueurs à Limburg, dont l’ailier Vanderhoydonck (2,06 m) et l’intérieur Raedschelders (1,99 m). Cela a joué ?

Cela ne les a pas avantagés, c’est sûr et certain. Ça fait partie du basket. La saison est longue, il y a des blessures, ça arrive à tout le monde.

Vous n’avez pas été dominés dans la raquette ?

Non. On sait qu’on doit défendre d’une certaine manière, avec beaucoup d’agressivité. Et nos intérieurs prennent leurs responsabilités et redoublent d’efforts. Je pense à Mathis (Bizimana), qui commence à faire un gros boulot défensif, ce qui n’était pas son point fort avant. Quand il fait son match derrière, il est vraiment incroyable devant. Je trouve qu’il a bien évolué, j’espère que ça va continuer. Et Lucas (Démoulin), c’est la même chose. Mais on sait qu’on a encore tous une grosse marge de progression en termes de lecture défensive.

D’un point de vue personnel, ce n’était que votre 2e match officiel et vous avez déjà bien contribué, en marquant 12 points. Satisfait ?

Oui. Même si je suis un éternel insatisfait. On peut toujours faire mieux. Mon temps de jeu est limité pour l’instant. Je reviens progressivement. Mon objectif, à terme, ce sera de revenir dans le cinq de base.

Vous jouez avec une crainte, après cette rupture du tendon d’Achille en janvier dernier ?

Non, pas du tout. Mais dans un coin de ma tête, je n’ai pas envie d’une rechute ou d’une autre grosse blessure.

Vous êtes le capitaine de l’équipe cette année, avec Nicolas Sturam. Cela vous fait quelque chose ?

C’est une grande fierté. Je n’y aurais jamais cru en arrivant à Neufchâteau voilà sept ans. C’est une grande responsabilité. J’espère qu’on va remplir cette mission au mieux.

Que pensez-vous du tirage en Coupe de Belgique et ce match contre Kangoeroes Malines ?

Je suis très content. C’est un très gros morceau. J’espère qu’on sortira un match comme il y a deux ans contre Limburg. Ces matches étaient très chouettes à jouer ces deux dernières années (contre le Spirou l’an dernier).